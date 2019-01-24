愛看理科太太也會喜歡老高？網戰翻「XXX比較有趣」：都看老高太太

▲理科太太。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「嗨，大家今天過得好嗎？」YouTuber理科太太陳映彤以面癱風格爆紅，訂閱人數不斷上升，但近日也因影片內容而遭各界質疑。有網友便提出疑問，既然喜歡理科太太，那應該也會喜歡YouTuber「KUAIZERO老高」吧？這也意外引起網友討論。

該名網友在PTT上以「喜歡理科太太的，也會喜歡老高吧？」為標題詢問說，他兩個頻道都看過幾部影片，雖然沒有追蹤，但主要是因為影片的內容知識太淺顯，一看就怪力亂神無可信度，「如果不把他們當知識型頻道，純娛樂效果的話，相信有更多頻道比他們有趣」。

▲理科太太和老公都是學霸。（圖／翻攝自IG／理科太太）



原PO認為，理科太太會受歡迎，主要是因為網友想吸收一些淺顯知識，「不論對錯，內容新奇有趣或怪力亂神就行」，也因此老高跟理科太太的群眾重疊性可能很高。

原PO舉例，如啾啾鞋、志祺七七等YouTuber，都是找了很多論文、權威說法來補足內容，也會更深入討論主題，但訂閱數量卻被狠甩，「是不是一方面也證明了，大多數民眾，需要的只是一些，只是想吸收一些淺顯知識，不論對錯，內容新奇有趣或怪力亂神就行？」

▲▼網友大推老高的太太小茉。（圖／翻攝自YouTube／KUAIZERO）



沒想到，許多老高的粉絲不滿留言，「膽子不夠大的應該不敢看老高」、「老高屌打好嗎？」、「老高前世應該是天橋底下說書的」、「差很多，理科一堆羨慕白富貴婦生活的在追」、「老高很會說故事，聽他唬爛很有趣」、「理太比老高 懶覺比雞腿」、「老高就看好玩的 賣點完全不同」。

也有網友歪樓說，「我只看小茉」、「老高就是讓你邊看小茉跟力氣然後邊聽故事的啊」、「老高的本體是大嫂」、「大家5歲都能抬頭」、「追老高，因為他老婆很正」。

有網友則認為兩人是不同類型的YouTuber，「老高只是提供客觀的一些奇聞分享或都市傳說或陰謀論，沒有自己主觀的意見或態度在裡面啊，理科太太主觀意識強多了」。