20年烘衣機！他好奇開濾網...端出「整塊芝麻蛋糕」超療癒　驚：竟然沒爆炸

▲這台老牌烘衣機超耐用。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

相信許多人都看過這台復古烘衣機，一名網友家裡就使用了20多年，厲害的是至今仍在運作，昨晚他突然心血來潮，仔細地觀察機器，意外發現有濾網的存在，由於他和家人從未清理過，裡面長年累積的衣屑猶如海綿蛋糕，讓鄉民們嘆為觀止。

網友在PTT笨版分享這篇神級濾網文，他昨天興致一來，關心起家中這台古老烘衣機，突然發現角落有一張貼紙，上面寫著兩點注意事項，提醒使用者要單獨使用專用插座，保險絲容量為15安培；另一點則是應經常清理濾網上的衣屑，才能保持良好效果。

▲▼要經常清理濾網，才能維持良好效果。（圖／翻攝自PTT）

「原來這台機器有濾網，可是沒看到過耶......。」網友看完說明忍不住驚呼，但秉持著科學家精神，最終找到並且打開了它，原以為裡面還有一層超厚的濾網，默默誇讚「以前的商品用料果然實在」，但他越看越不對勁，驚覺「它是衣屑...這一整片都是貼紙上說要常常清理的衣屑。」

原po努力回想，但記憶以來根本就沒人清過，端著累積超過20年的「芝麻口味海綿蛋糕」，他不禁直呼「全家人都沒發現這件事，厲害的是不但沒有爆炸，烘衣效果還很正常。」

▲▼感覺口感很紮實阿XDDD。（圖／翻攝自PTT）

鄉民們看完都覺得大開眼界了，紛紛笑回「看起來好療癒，是類似羊毛氈質感嗎」、「太神了，你超越了所有忘記拆濾網系列」、「衣屑磊晶技術」、「竹炭海綿蛋糕」、「晚上竟然看餓了」、「這篇文是濾網文的頂峰了吧」。

另外，許多人也大讚台熱牌乾衣機，表示「搜尋評價，這牌子可以用30年很耐操」、「老東西都超難壞的XD」、「台熱牌真D猛，我媽的嫁妝也是這家的，到現在都沒壞過」、「好懷念喔喔喔喔！家裡也有一台，超耐用」。

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