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祝小6歲姪女結婚：姑姑被搶先！　她見「哭笑臉6字回覆」怒：超肚爛

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▲婚禮,結婚 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO說，「早知道祝福她也要被嗆，我就不管她了。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「被自己的姪女嗆⋯我O！」一名女網友留言祝福結婚的姪女，沒想到被回6字，她直呼「超級肚爛！早知道祝福她也要被嗆，我就不管她了。」但許多網友則認為，看不出來姪女哪裡有嗆人，讓原PO說「小姑姑玻璃心」。

原PO在「爆怨公社」臉書社團說，自己是在家裡輩分中最小的一個，和晚輩的年紀不會差太多；這名小6歲的姪女是堂哥的女兒，小時和她不合， 但長大成熟了，大家感情就變得比較好。

▼原PO小6歲的姪女結婚，她送上祝福卻直呼被嗆。（圖／示意照／取自免費圖庫Pexels）

▲▼ 婚禮,婚宴,結婚,新娘,婚紗。（圖／取自免費圖庫Pexels）

「但是我還是覺得她很白目⋯」，原PO表示，姪女之前交一個男朋友，一天到晚放閃光，社群網站裡面都是髒話和喝酒作樂；過年過節也不會在家裡陪長輩，「我要給她紅包，還要先拿給他爸再轉交給她。」

原PO指出，姪女後來換男友，脾氣慢慢收斂很多，開始有一個大人的樣子，「她那天更改了感情狀態（結婚）之後，我嚇壞了，但是還是很祝福她。」她補充說，另一名和姪女同年的姪子才大四。

「敲上祝福之後～竟然被她這樣嗆⋯肚爛，超級肚爛！早知道祝福她也要被嗆，我就不管她了。」根據原PO貼出的臉書截圖，她留言「恭喜，姑姑被搶先了XD」；姪女回「是妳太慢了啦」，再配上一個哭笑臉。

▼姪女比姑姑早結婚。（圖／示意照／取自免費圖庫Pexels）

▲▼冬天，冬戀，戀愛，愛情。（圖／Pexels）

對此，有網友說「看不出來哪裡嗆你了」；原PO回「小姑姑玻璃心」。也有人好奇，「沒有碰面為什麼要包紅包給她」；原PO回「因為我覺得如果大家都有，她一個人沒有會不公平。」有人則表示，「妳太重長晚輩了」；原PO回「客家人，真的很重輩分。」

其他人留言緩頰，「哈哈，感覺她的回覆很正常啊，越在意一件事越會放大別人的反應」、「年輕人的開玩笑方式⋯覺得夠熟才會這樣說的，沒有嗆妳啊」、「妳應該是想太多，或平常就不是很喜歡她，妳才會覺得她說的話有刺」。

▼姑姑和姪女的留言。（圖／翻攝爆怨公社）

祝小6歲姪女結婚：姑姑被搶先！　她見「哭笑臉6字回覆」怒：超肚爛。（圖／翻攝爆怨公社）

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關鍵字：爆怨公社,結婚,姑姑,姪女

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