抓到了！瑜邁CP「襯衫扣子、車線都一樣」　鄉民腦補「過夜劇情」...母湯

▲網友抓包瑜邁情侶裝 。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

行政院副院長陳其邁和高雄市長韓國瑜在去年選戰中的「君子一抱」，以及陳其邁公開喊話「愛你一萬年」，被網友戲稱是「瑜邁CP」，不少人也發現兩人互動其實「很有愛」。雖然選戰過後CP話題稍微退燒，但日前又有眼尖網友發現兩人似乎穿了「情侶裝」，襯衫的車線和扣子都一樣，讓網友笑翻表示「真的是顯微鏡般的檢視」。

一位網友在PTT發文稱，22日觀看韓國瑜用在地食材煮年菜直播時，發現他身上所穿的藍襯衫似乎有點眼熟，原來是陳其邁在選舉時也穿過的同款。他還貼出多張照片表示，「原本以為顏色一樣已經夠好笑」，沒想到仔細一比對，才發現兩人襯衫的縫線、衣領下的鈕扣竟然是一樣的，讓他不敢相信自己看了什麼，大嘆瑜邁太閃，「墨鏡又要不夠了，很不方便。」

▲韓國瑜22日直播 。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

▲陳其邁鹽埕區掃街 。（圖／陳其邁辦公室提供）

原po「鷹眼」讓鄉民笑翻，表示兩人真的好甜，「墨鏡給我來一副」、「實在太好笑了，我一直笑」、「好恐怖，真的是顯微鏡的檢視」、「腐力雷達太強，而且還逐漸腐化政黑了」、「閃屁喔」、「拜託放過地方單身狗」。

還有網友腦補劇情表示，「看來是睡完覺，然後醒來發現昨天一起洗的衣服沒乾，只好從衣櫃拿一件先應急，下次過夜再順便換回衣服，大概這樣吧？」該網友幕後故事情節太生動，也讓網友紛紛大喊「母湯喔！」

▼ 這個...有點太閃了喔 ！（圖／翻攝自PTT）

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！