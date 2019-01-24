能代表七年級生的「3個字」！留言狂湧時代的眼淚　網驚呆：我真的老了

▲七年級生幾乎都已經在職場打滾許久。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

七年級生已經踏入職場許久，當時的流行和現在大相逕庭，甚至有的東西已經成為回憶。就有網友貼文，「用一句話證明你是七年級生，那太簡單了」，所以要用3個字秀出自己是七年級生的證明。話題吸引其他人熱論，大家的留言也勾起許多網友的童年「也太懷念了吧」、「看到這篇才驚覺我居然已經35歲了！」

一名網友在PTT的WomenTalk板上貼文「用3個字秀出你是七年級生的證明」，文中指出，如果能用一句話證明自己是七年級生「那太簡單了」，但如果「只能用3個字表達出你是七年級生的證明呢？似乎有點難」，到底要怎麼用3個字表示自己是七年級生呢？

看到貼文後，其他人紛紛留言，不少網友都是音樂派的，「范特西」、「簡單愛」、「我難過」、「妙妙妙」、「有怪獸」；有網友則是人物派「璩美鳳」、「馬蓋先」、「潘迎紫」、「訐譙龍」、「飯島愛」、「董月花」、「黑澀會」、「徐懷鈺」、「小燕子」。

另外，還有動漫派的人說「軒轅劍」、「紙娃娃」、「趙靈兒」、「四驅車」、「犬夜叉」、「霹靂貓」。留言中也不少時代的眼淚「QOO」、「磁碟片」、「撥接聲」、「MSN」、「即時通」、「快譯通」、「隨身聽」、「香香筆」、「電子雞」、「逼逼扣」、「海豚機」、「錄影帶」、「紅白機」、「哈電族」。