打趴企鵝妹！輔大電競正妹「白嫩八字E奶」超逆天　玩家暴動：支持本土！

▲ 網友稱台灣電競正妹「鳥鳥」打趴企鵝妹 。（圖／翻攝自Facebook／黃冠潔）

網搜小組／綜合報導

南韓人氣電競正妹「企鵝妹」目前正在台灣學習中文，舉手投足都引發粉絲熱烈討論及滿滿關注。不過台灣也有位隱藏電競正妹「鳥鳥」，時常曬出辣照的她被網友大讚臉蛋、身材都完勝企鵝妹，「八字型E奶」更是讓網友受不了，表示「要支持本土」、「簡直完美女神」。

現年23歲的黃冠潔「鳥鳥（BirdyBirdy）」就讀輔仁大學，目前臉書有25萬人追蹤，IG也累積不少人氣。她除了是名直播主，也是「英雄聯盟（LOL）」玩家，常在網路上直播遊戲實況，不少男玩家都想求認識。

▲ 這身材！（圖／翻攝自Facebook／黃冠潔）

黃冠潔擁有精緻的臉蛋，V型臉加上一雙無辜大眼讓她仙氣爆表；另外，她也常常在社交平台上分享自己的生活照，纖細的腰身和性感白皙的「八字E奶」，都讓男女網友們為之瘋狂，紛紛留言讚美「超逆天發育E奶」、「大大的眼睛，可愛嘴唇，身材也完美」、「要臉有臉，要身材有身材」。另外也有人指出，鳥鳥甚至還比28歲的企鵝妹年輕，「跟企鵝妹比起來真是正太多了」、「打趴企鵝妹」。

事實上《ETtoday新聞雲》曾多次報導黃冠潔，2017年她參加周杰倫演唱會時，一身緊身平口上衣+短熱褲也成功成為眾人焦點。只見她胸前深溝一覽無遺，性感尺度爆表，讓網友們大讚是「地表最強奶神」。

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▼ 黃冠潔參加周杰倫演唱會，一身性感打扮成為焦點 。（圖／翻攝自黃冠潔Instagram）