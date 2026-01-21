　
國際

美喊課100%晶片關稅！　李在明淡定回：韓國待遇「不會比台灣差」

▲▼南韓總統李在明。（圖／達志影像）

▲ 南韓總統李在明今舉行新年記者會。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓總統李在明21日在青瓦臺舉行新年記者會，針對美國揚言對不在美國本土生產記憶體晶片的企業課徵100%關稅一事， 稱他不會過度擔憂，並透露事先已和美方達成協議，確保南韓在關稅談判中的待遇不會比台灣差。

韓媒Edaily報導，李在明在記者會上表示，美方的關稅威脅是「常有的說法」，在當前激烈對立與不穩定的局勢下，這類突發狀況層出不窮，若對每件事都過度反應，將無法維持政策核心，強調這種時刻更要堅守既定方針與原則因應。

美國商務部長盧特尼克上周宣布，想製造記憶體晶片的企業只有2個選擇，不是繳納100%關稅，就是到美國設廠生產。台灣隨後宣布大規模對美投資計畫，並獲美方承諾，可透過對美投資換取晶片關稅豁免。

李在明提及台灣案例時指出，南韓政府已預先和美方達成共識，「為應對這種情況，我們已事先談好協議，確保不會比台灣不利。」他引用去年韓美峰會達成的聯合事實清單，強調在對美貿易上，「當我們採取行動時，最重要的標準就是要確保商業合理性。」

針對全球外交與貿易環境，李在明坦言，「現在是無法預測的時代」，經濟成長率下滑將提高武力衝突可能性，強調南韓須建立戰略自主性，避免捲入紛爭，「以國家利益為中心的務實外交不只是口號，而是真正的關鍵。」

每日新聞精選

01/19 全台詐欺最新數據

523 2 8067 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

家戶屋頂太陽光電加速計畫開跑　台東即日起受理申請

翠峰至大禹嶺、台8線107K至大禹嶺入夜管制　武嶺至松雪樓封閉

硬起來！115年度總預算持續卡關　卓榮泰要求與立法院辯論

5樂天女孩「被Thank You」她很錯愕！真心話全說了：不支持用銷量衡量價值

沒人下去過「火山口裡」！直升機墜阿蘇　消防嘆：搜救是未知數

桃機臨時停機坪第二階段1/30啟用　增16架次停放空間

川普關稅效應擴大！近4成台灣企業將赴美投資　半導體成主力

單車族注意！高捷新制2月上路　票價漲20元、捷運輕軌7站禁出入

PO「4歲女童開車」限動！她遭撻伐竟反嗆：踢到你家祖墳？

快訊／南韓前總理「協助內亂」一審判關23年　當庭收押

【手機發撞擊通報】阿蘇直升機載2台人失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

南韓李在明關稅晶片美韓

