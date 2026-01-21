美喊課100%晶片關稅！　李在明淡定回：韓國待遇「不會比台灣差」

▲ 南韓總統李在明今舉行新年記者會。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓總統李在明21日在青瓦臺舉行新年記者會，針對美國揚言對不在美國本土生產記憶體晶片的企業課徵100%關稅一事， 稱他不會過度擔憂，並透露事先已和美方達成協議，確保南韓在關稅談判中的待遇不會比台灣差。

韓媒Edaily報導，李在明在記者會上表示，美方的關稅威脅是「常有的說法」，在當前激烈對立與不穩定的局勢下，這類突發狀況層出不窮，若對每件事都過度反應，將無法維持政策核心，強調這種時刻更要堅守既定方針與原則因應。

美國商務部長盧特尼克上周宣布，想製造記憶體晶片的企業只有2個選擇，不是繳納100%關稅，就是到美國設廠生產。台灣隨後宣布大規模對美投資計畫，並獲美方承諾，可透過對美投資換取晶片關稅豁免。

李在明提及台灣案例時指出，南韓政府已預先和美方達成共識，「為應對這種情況，我們已事先談好協議，確保不會比台灣不利。」他引用去年韓美峰會達成的聯合事實清單，強調在對美貿易上，「當我們採取行動時，最重要的標準就是要確保商業合理性。」

針對全球外交與貿易環境，李在明坦言，「現在是無法預測的時代」，經濟成長率下滑將提高武力衝突可能性，強調南韓須建立戰略自主性，避免捲入紛爭，「以國家利益為中心的務實外交不只是口號，而是真正的關鍵。」