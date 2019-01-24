男友看她化妝！開吐槽模式「新買的美妝蛋＝跳蛋」　女網友秒點頭：完全懂

▲許多女生努力學化妝，讓自己更漂亮。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多女生花時間研究打扮、化妝，努力讓自己變美，但是不少男友明明喜歡自己的女友很正，卻又愛吐槽女友化妝。一名女網友看到網路影片，是有關女友化妝時、男友在旁邊的OS，讓她心有戚戚焉地說，「自己的男友就還真的是這樣，上次拿出新買的美妝蛋還被男友酸是跳蛋」，話題意外引發熱論。

一名女網友在PTT的WomenTalk板上表示，她在滑手機的時候看到一則搞笑影片，大致內容在說女友化妝時、男友在一旁的os，看完後讓她心有戚戚焉，「自己的男友就還真的是這樣，上次拿出新買的美妝蛋還被男友酸是跳蛋」。

原PO說，每次化完妝，她問男友畫得好不好時，「不知道他是心不在焉還是看不出來，總是都說很美很好」，忍不住想問網友，「你們的男友化妝都在幹嘛？是不是男生真的這麼不懂女生化妝？女友變正不是應該要很得意嗎？」

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▲原PO拿出美妝蛋，被說長得很像跳蛋。（示意圖／記者余姿函攝）

看到貼文後，其他網友紛紛留言「說真的～我也看不出來～我連剪頭髮都看不太出來了！而且很多時候～喜歡的點就不完全在臉上所以不太重要」、「大家出去玩，早上化妝被男生朋友說很神奇，表示我畫的很好嗎」、「老公無感，但同志閨密會眼睛一亮『你剪頭髮了』或『剛剛在化妝齁』」。

不少苦主也直呼「完全懂！我男友在旁邊每次妝都畫不好」、「我擦保養品，男友都在旁邊說還不是長一堆痘痘」、「每次問他差在哪都只會回我沒差」、「我老公都說不畫比較美」、「男人不就是這死樣子，我是照樣減肥照樣化妝照買保養品，不會相信什麼素顏最美其他女生醜的。照片不會騙人，肥就是肥醜就是醜」。

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