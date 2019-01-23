影／2步驟找回「無名小站」讓你10年挑戰　網驚：相簿人氣都還在耶

記者陳俊宏／綜合報導

最近社群網站上的「10年挑戰」（#10yearchallenge）正夯，但不少人發現找不到10年前、2009年的照片，也讓民眾喚起「無名小站」的記憶，感嘆若無名還在就能找到照片了。其實找回無名只要輕鬆兩步驟，這幾年都有人用這招回憶，但近來掀起的10年挑戰又讓這個方法瘋傳。有網友驚訝地說，「相簿人氣都還在耶」。

▲無名小站是許多7年級生的回憶，站方每天會選出「無名首頁帥哥」、「無名首頁正妹」也是當時的流行指標。（圖／翻攝爆廢公社）

只要透過「WayBack Machine」網站抓取頁庫存檔，彷彿搭乘時光機讓時光倒流重溫昔日記憶。

第一步，先進入「WayBack Machine」網站，在欄位輸入您的無名帳號，再按下「BROWSE HISTORY」（瀏覽歷史）按鈕。

搜尋無名相簿：http://www.wretch.cc/album/無名帳號

搜尋無名網誌：http://www.wretch.cc/blog/無名帳號

搜尋無名留言版：http://www.wretch.cc/guestbook/無名帳號

▼輸入完帳號後，再按下「BROWSE HISTORY」。（圖／翻攝archive.org）

第二步，會出現類似行事曆的頁面，接下來點進有顯示藍底的日期，專屬於您的無名記憶就回來！除了相簿、網誌外，連「瀏覽人氣」、「好友名單」等細節都有保留；但由於時代真的很久遠，有可能會出現圖片或網誌無法讀取的情況。

▼只要在日期上看到有藍底，點下去就對了。（圖／翻攝archive.org）

▼無名相簿回來了，連瀏覽人氣都還在。（圖／翻攝archive.org）

▼無名網誌曾經寫的內容也都完整呈現。（圖／翻攝archive.org）

無名小站2003年創站不久隨即爆紅，免費的相簿空間捧紅一票素人正妹、潮男，站方每天選出「無名首頁帥哥」、「無名首頁正妹」也是當時的流行指標；而「誰來我家」功能一上線，更吸引陌生人互相拜訪。可惜到了2013年，雅虎奇摩宣布終止服務，許多人並未妥善備份部落格和相簿資料，只成為腦中回憶。

▼這張公告讓當時許多7年級生很難過。（圖／翻攝無名小站）

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