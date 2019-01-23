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8旬爺每日通勤擺攤！「擁擠郵局」對比孤單駝背身影...她鼻酸曝：品質不差

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▲▼ 巫爺爺每天在文心路郵局擺攤 。（圖／翻攝自Dcard）

▲巫爺爺每天在台中市文心路郵局擺攤。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

彰化一名80歲巫爺爺，每天搭一小時公車到台中文心路郵局柱子下販賣蔬果，「連過年都不敢休息」。有網友聽聞後到現場捧場，發現郵局人來人往卻都沒有人向爺爺購買蔬果，自己買了之後才發現品質其實不差，買的2顆芭樂都超大顆，因此上網分享，希望大家經過時可以多幫忙，讓爺爺在寒冬中能夠早點收攤休息。

一位女網友日前在Dcard上表示，聽聞巫爺爺每天辛苦通勤賣蔬果，去了5、6次之後終於遇到他。原PO表示，爺爺一看到她就用微弱的聲音說了句「可以幫幫我嗎？」她看著一旁的郵局人來人往，卻都沒有人願意買，爺爺孤單駝背的身影讓她瞬間鼻酸，因此決定上網發文，希望能為巫爺爺盡到一點心力。

只見照片中，除了有一袋袋的水果圍滿柱子，還有絲瓜、胡蘿蔔等蔬果，熟食部分則有麵包及饅頭。原PO表示，爺爺賣的蔬果幾乎都是一袋100元，對方也說都沒有使用農藥；雖然自己買了2顆芭樂就要100元，但其實很大顆，也都沒有爛掉或是撞傷。她還表示，爺爺說最近生意已經比以前好一些了，也謝謝網友幫忙，希望原PO能在網路上宣傳。

▲▼ 巫爺爺每天在文心路郵局擺攤 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO表示爺賣的蔬果其實品質都很不錯，對方也說沒灑農藥 。（圖／翻攝自Dcard）

原PO指出，「爺爺說彰化那邊太多人賣類似東西了，所以才來台中賣。」這些水果都是先寄放在台中朋友家，自己則是每天坐車通勤北上，再騎車到郵局擺攤。女網友還表示，可愛的巫爺爺最後還提前跟她說了聲「新年快樂」，讓她決定下次還要再去捧場；她也呼籲大家在寒冬中多多幫忙，讓爺爺能夠早點回家休息。

【巫爺爺蔬果攤】
地點：台中市文心路郵局（台中市北屯區文心路四段752號）
時間：每天10：00-16：30

►日搭1小時車北上！彰化80歲爺爺苦賣蔬果不敢休：一天只賺200多

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關鍵字：Dcard,文心路郵局,公益,愛心

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