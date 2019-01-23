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已經8.5℃「大寒」最冷發威狂掉13℃！全台18縣市低溫警報　周六冷氣團接力

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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,行人,保暖,禦寒,信義區,陰天,寒流,冷空氣。（圖／記者季相儒攝）

▲入冬最強冷氣團來襲，台北大安森林測站23日凌晨0時已經出現10.5度低溫。（圖／記者季相儒攝）

記者許力方／採訪報導

最猛冷氣團！中央氣象局表示，22日清晨是這波強烈大陸冷氣團影響最明顯時後，中部以北及東北部地區最冷下探10度，花東、南台灣也只有13度左右，沿海空曠地區最低只剩8度，凌晨0時20分苗栗已經出現8.5度，就連台北市也只有10.5度，且23日（周三）清晨北台灣依舊有感寒冷，南台灣則白天回溫可到26度以上，日夜溫差飆破10度以上。

氣象局向《 ETtoday新聞雲》指出，最低溫就落在中部以北、東北部地區，最冷下探10度，冷氣團加上輻射冷卻影響，台南以北18縣市包括北北基、桃竹苗、宜花東、中彰投、雲嘉、連江、金門皆已經發布「低溫特報」，一直到23日清晨各地將出現10度左右低溫。另外，因水氣減少，下雪機率較低，23日白天雖然開始回溫，不過到了24日（周四）清晨北台灣依舊會冷。

▲▼已經8.5℃「大寒」最冷發威狂掉13℃！全台18縣市低溫警報　周六冷氣團接力。（圖／中央氣象局）

▲▼已經8.5℃「大寒」最冷發威狂掉13℃！全台18縣市低溫警報　周六冷氣團接力。（圖／中央氣象局）

▲▼已經8.5℃「大寒」最冷發威狂掉13℃！全台18縣市低溫警報　周六冷氣團接力。（圖／中央氣象局）

▲「大寒」最強冷氣團發威！狂掉13℃全台18縣市首發低溫特報。（圖／中央氣象局）

▲▼已經8.5℃「大寒」最冷發威狂掉13℃！全台18縣市低溫警報　周六冷氣團接力。（圖／中央氣象局）

▲過年前仍有一波波降溫，但看不到更冷的寒流等級來襲。（圖／中央氣象局）

氣象局預報，24、25日（周四、五）強烈大陸冷氣團稍減弱，但各地清晨氣溫仍低，各地晴朗僅宜花東有局部短暫雨，清晨仍易有輻射冷卻效應，24日中部以北及東北部沿海、空曠地區仍有10度左右低溫發生機率。白天起開始回溫，北部可回到20度以上，中南部甚至飆至25度以上，西半部日夜溫差大。

預估26日（周六）又有另一波強烈大陸冷氣團南下，27日至28日（周日至下周一）清晨受其影響，北東寒冷，其他地區早晚也冷，中部以北及東北部低溫將下探10至12度，並轉有局部短暫雨，其他地區也只有14度左右。

「大寒」剛過，隨即發布今年入冬以來第一次低溫特報，玉山氣象站也降下第一場雪，氣象局表示，23日清晨將是這波冷氣團最低溫時後，台南以北將出現10度左右低溫，沿海空曠地區甚至下探8度，且23日晚上到24日清晨還有一次明顯的輻射冷卻效應，尤其南部地區溫差從26度驟降至13度，溫差相當明顯，提醒民眾注意保暖。

天氣風險公司分析，這波冷空氣降溫在北部感受相當明顯，中南部仍有14至23度。預計23日白天陽光明顯，冷空氣逐漸減弱，會逐步回溫，24、25日會有明顯的陽光，北部溫度回到13至21度，南部13至25度，屬於較乾燥，日夜溫差大的天氣。下一波變化落在26日，另一波冷空氣南下，但這波可能比不上這2天的強度，影響3天時間，大致上，過年前恐怕還有一波波類似降溫，「波度還滿精彩」，但看不到更冷的寒流等級趨勢。

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關鍵字：氣象,氣象雲,天氣預報,中央氣象局,低溫,氣溫,冷空氣,大陸冷氣團,低溫特報

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