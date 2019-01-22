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影／淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒「拜託救救孩子」　白沙屯媽祖點頭…鑾轎跨頂

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記者陳怡伶／採訪報導

苗栗通霄拱天宮「白沙屯媽祖」上月25日遶境來到屏東，堅持徒步行朝訪，以媽祖旨意為依歸拜訪，沒有固定行程。一名媽媽得知白沙屯媽祖來到里港鄉後，趕緊抱著生病孩子跪在大馬路上，淚求媽祖鑾轎跨越頭頂加持，嘴裡不斷哭喊「拜託媽祖，拜託」，直到跪到第6分鐘，媽祖點頭答應了，她瞬間淚崩彎腰不停感謝。

▲▼淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒「拜託救救孩子」　白沙屯媽祖點頭…鑾轎跨頂。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲母親跪在馬路上6分鐘，她不嫌痛，因為孩子更重要。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

白沙屯媽祖擁有近200年歷史，「北港進香」傳統超過170年以上，堅持徒步行朝訪，以簡單4人輕便轎肩乘媽祖，年年往返近400公里，進香沒有固定行程與休息點，全程都依媽祖旨意行走，過去最北只到台北松山慈祐宮、最南到雲林北港朝天宮；但媽祖25日破天荒南下高雄、屏東聯合遶境，秉持隨心的心情走往超市、旗山老街逛逛，吸引眾多信徒鑽轎腳祈福。

一名媽媽得知「白沙屯媽祖」來到屏東里港鄉後，立刻帶著鼻中插著管子的嬰兒前來祈福，在廟方人員的安排下，她緊抱著生病的女兒跪在馬路上，淚求媽祖鑾轎跨頂加持；她跪下來彎腰那一瞬間，眼裡的淚水直接流出，近來的擔憂似乎有了宣洩出口。

▲▼淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒「拜託救救孩子」　白沙屯媽祖點頭…鑾轎跨頂。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽祖鑾轎在前方聽著跪在地上的母親淚訴。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽一邊擦著眼角的淚痕，一邊向媽祖傾訴孩子的病苦，雖然她已經淚流滿面，但眼神帶著堅定，嘴裡不斷喊著「拜託媽祖，拜託」祈求，希望媽祖救救她的孩子。

母親的虔誠與愛護孩子的心似乎感動了上天，跪了幾分鐘後，媽祖點頭答應躦轎腳了，讓鑾轎跨越母女頭頂加持，幫助孩子度過難關。跪在地上母親抱著孩子彎腰趴地，在鑾轎跨越後，她久久無法起身，直到廟方人員的協助扶起，她才緩慢爬起，不斷用手臂擦淚，望向鑾轎感謝媽祖的幫忙。

▲▼淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒「拜託救救孩子」　白沙屯媽祖點頭…鑾轎跨頂。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲母親在廟方人員的幫助下，來到鑾轎前向媽祖祈求。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

拍攝這段影片的網友鄭有承接受《ETtoday新聞雲》採訪時透露，他平常就愛拍攝廟會紀錄，這次跟白沙屯媽祖來到屏東，就看見這媽媽抱著病兒攔轎，祈求媽祖加持她生病的孩子，免於病痛的折磨能平安長大，「媽媽跪在淚求大概有6分鐘，那母親的眼淚讓人不捨，我看著看著也跟著哭了。」

鄭有承也把影片PO在社團「台灣白沙屯媽祖聯誼會」，引來網友紛紛留言說，「天下父母心，為兒女什事都願意去做」、「當父母的才知道這種感覺，願媽媽寶寶一切平安」、「媽媽要勇敢一點，祝你小寶貝們度過這個難關以後他就很好命健健康康的」、「一定可以平安的，神明會保佑的」。

▲▼淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒「拜託救救孩子」　白沙屯媽祖點頭…鑾轎跨頂。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽祖點頭讓母女躦轎腳。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

白沙屯媽組上月25日連2天參加聯合遶，與台南永華宮、虎尾福安宮、斗六新興宮、北港朝天宮在高雄旗山集合，配合旗山天后宮形成，在當地巡行賜福；第二天繼續南下，前往屏東里港玉賢宮，一路遶境三廍村慶濟宮、茄冬興隆宮、鐵店慈龍宮等地繞境。

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▼一名母親的偉大。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒「拜託救救孩子」　白沙屯媽祖點頭…鑾轎跨頂。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒「拜託救救孩子」　白沙屯媽祖點頭…鑾轎跨頂。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒「拜託救救孩子」　白沙屯媽祖點頭…鑾轎跨頂。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▼白沙屯媽祖擁有近200年歷史，吸引許多信徒跪拜。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒「拜託救救孩子」　白沙屯媽祖點頭…鑾轎跨頂。（圖／鄭有承提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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