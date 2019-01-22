糗了！趁正妹老師寫黑板…學生歪頭瞄美腿被拍下 網友：求心裡陰影面積

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上課容易打瞌睡嗎？這位美女老師極度吸睛！不讓你睡～有網友在PTT上PO出自己的多益英文老師美照，並稱讚她教學認真超棒。從照片中可看出該名美女老師與學生互動良好，但有一張照片也受到矚目！眼尖網友發現有名學生在上課時疑似趁著美女老師寫黑板，他歪頭瞄向老師的美腿還被拍下，讓人看了笑翻，「跪求該學生的心理陰影面積」。

▲林熹教學認真，與學生互動熱絡，近2年在補教界竄紅。（圖／林熹授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

該美女是「林熹老師」畢業於台大外文系，身材姣好、教學活潑，近2年在補教界竄紅，經常透過社群直播、youtube等管道，讓沒上過課的學生也能體驗到她的教學與魅力。

除了外型吸睛，讓鄉民讚嘆的還有她的「板書及插畫」，網友留言說，「雖然教的英文很基本，但版書屌虐一堆老師」、「想要跟老師進行各種多益英文討論」、「這圖也太強了吧」、「已報名」、「猛板書」、「正！而且板書插圖好可愛XD」、「畫的真好，我以前的英文老師都不知道在畫什麼」

▼林熹的板書深受好評。（圖／林熹授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▼林熹與學生互動良好。（圖／林熹授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▼林熹教學認真，身受學生喜愛。（圖／林熹授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▼林熹五官精緻，外型亮麗，以下同。（圖／林熹授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）