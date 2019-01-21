工作15年！尾牙只有「1碗臭臭鍋」還自費　網勸離職她秒拒絕：打死不走

▲就1碗臭臭鍋不再多了。（圖／翻攝自爆廢公社）



網搜小組／綜合報導

「好飽，吃到肚子撐了！」在鴻海請來Hebe田馥甄、蕭敬騰、韋禮安來唱尾牙時，台北市一名女網友2004年進公司，工作15年了，但尾牙只有一碗「沙茶臭臭鍋」能吃，而且還是同事臨時有事讓給她吃的，處境極為淒涼，但她也很滿足地說「有年終、特休就好！」

從女網友PO在臉書「爆廢公社」公社照可見，已吃過的臭臭鍋只剩6分滿而已，湯底能見到豆腐、高麗菜等食物，碗外放著3個已完食的蛤蜊殼，最左邊則是有一碗吃小火鍋必配的白飯；超居家的美食，竟然是公司的尾牙。

▲原PO覺得有特休、年終已經很棒了。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO在貼文上寫道，這碗臭臭鍋是今天的尾牙，每人一碗吃得好飽，肚子都撐了，「尾牙的話，我們之前都是同事一起去找家餐廳吃，各自吃錢吃個飯而已，本來我今天沒訂，但是同事臨時跟人有約，就把這碗臭臭鍋給我了。」道出意外獲得尾牙餐點的悲苦處境。

雖然公司舉辦抽獎，也沒有尾牙，但是她也頗知足；她感恩透露，她2004年進公司的，至少現在有年終獎金，而且有三節獎金，也有特休，「我目前已累計20天特休，這麼好的公司哪找？」個性極為樂觀。

雖然境遇慘，但網友的故事可是比悲傷還悲傷，像是「沒尾牙路過」、「什麼都沒有，路過」、「尾牙是1000元路過」、「沒有尾牙，沒有期待就沒有傷害」、「我們是自費吃牛排」、「共體時艱」、「對沒有尾牙的來說，不錯了」、「離職單理由想好了吧？」。

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▼別的網友尾牙。（圖／翻攝自爆廢公社）