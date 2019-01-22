發現Line隱藏功能「字體加粗變斜」　女秒洗版卻糗爆...網笑噴解開邪惡之謎

▲滑手機示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近偶然發現，Line竟然有超實用的隱藏版功能，就是能將訊息文字變成粗體、或斜體，當然也可以合併使用。此文一出，立刻有人洗版狂試，沒想到全都失敗，默默戳中上千人笑點，後來熱心網友跳出來解答，指出關鍵「手機app沒有，只有電腦版能用。」

「Line的新功能！罵人記得加粗！」女網友在dcard分享，平常有在使用噗浪的她，知道於文字前後加特定符號，可以變化字體；沒想到她昨天偶然發現，「Line也進化了，不知道有沒有人發現。」

▲記者實測，電腦版的Line才有用。（圖／記者周亭瑋攝）

只要在文字前後加上「*」的符號（*粗體*），字體就會加粗；若前後加上「_」底線符號（_斜體_），則會變成斜體；貼心的是，也可以合併使用（*_文字_*），這樣一來，字體就能同時粗體又斜體了。

看到如此實用的新招，一位女生立刻打開Line實驗，狂打「*嘿*」、「*咦*」、「_再一次_」、「*好奇怪*」、「_為什麼_」、「*沒有*」。另外，也有不少人失敗，紛紛問道「我的怎麼不行」、「我剛已經衝去試了，好糗」、「手機app沒變化呢」。

▲手機版母湯。（圖／記者周亭瑋攝）

事實上，只有電腦版能使用這個「隱藏版功能」，起初不知情的原po恍然大悟，立刻查看手機，發現電腦版上明明變身成功，在手機上卻現出原形，不禁笑回「是說這樣萬一我用電腦版，朋友用手機，也會被當成智障欸，太用心險惡了！！」

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▼怎麼有種被陰的感覺。（圖／記者周亭瑋攝）