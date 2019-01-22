酒店女暴斃廁所！他進包廂「耳邊傳來吹氣聲」...桌上東西離奇甩飛3次

▲酒店曾發生小姐暴斃意外，之後便常發生奇怪的事。（示意圖／Pixabay，與本文當事人無關，下同）

網搜小組／綜合報導

不少人認為酒店、KTV、舞廳和夜店等特殊場合很陰。一名網友的朋友在酒店上班，某天有個小姐酒喝太多暴斃在廁所，結果之後去整理那層樓的包廂，總會發生一些難以解釋的事，明明就沒人但門卻會自己關起來，桌上的東西也會莫名其妙掉到地上，甚至覺得有人在他耳朵旁邊吹氣。

網友在《Dcard》上貼文，他前一陣子和一個在酒店工作的朋友聊天，兩人聊到在酒店遇到的靈異事件，「曾經有小姐因為飲酒過量，就這樣死在廁所。理論上只是一場很不幸的意外，但…很奇怪的是，每次只要他們有人單獨去那個樓層要去清理包廂，或者擺放東西都會遇到狀況。」

事發後的某天，友人獨自到出事的包廂打掃，「打開包廂門後，就開始清理環境，清理到一半，原本很厚重的包廂門，而且已經是卡定位的，它卻緩緩的關上了。」他心想可能是風吹的，就又走過去把門開起來，結果過沒多久還是自動關上，「等清理完離開後，在電梯裡才想到一個事情，那個包廂沒有窗戶，那個門如果沒有用手去拉，根本不會關起來。」

之後友人再也不敢一個人到那個樓層打掃，有一次和另外兩個同事一起上去，想說3個人應該比較不會遇到怪事，就當一切似乎都很順利的時候，另一位同事先聽到啪一聲，原本是放在桌面上的東西卻掉到地上去，「嗯？可能沒放好，沒關係，撿起來再放就好了。」

結果剛放好一轉身，「啪！」東西又掉到地上了，「嗯…可能是我放的不夠裡面，這次放在最裡面總不會掉了吧」，一樣剛回頭，啪！它又掉下去了，這個東西就像被一股無形力量牽引般地不斷掉到地上，三個人正覺得不太對勁時，友人突然感覺有人在他耳朵旁吹氣，「呼～」從此再也沒有人敢踏進那層樓一步。

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