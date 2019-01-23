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薯條不沾番茄醬！室友全拿走「擠2包進泡麵」　他一吃驚：天才小廚神4ni？

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薯條不沾番茄醬！室友全拿走「擠2包進泡麵」（圖／翻攝Dcard）

▲室友把麥當勞沒用到的番茄醬全拿走，原來有妙用。（圖／翻攝Dcard）

網搜小組／綜合報導

現代人生活忙碌，速食、泡麵都是快速果腹的良伴，有時只要發揮小巧思，就會有意想不到的新美味。有女大學生分享吃宵夜時觀察到室友奇怪的舉動，對方搜集了一包包麥當勞番茄醬，竟是用來「配泡麵」，而這獨特吃法看似詭異，她品嘗一口就感到驚為天人，忍不住由衷讚嘆，「天才小廚神 4ni」？

中國醫藥大學女學生22日中午在Dcard貼文，提及前一天宵夜吃麥當勞，她買了薯條回家，醬包則丟到一旁，「我吃薯條通常都不加番茄醬的」。沒想到室友突然開口索取，表示打算「明天吃」，這讓她不禁疑惑了起來，番茄醬要拿來做什麼呢，「生吃番茄醬？」

隔了1天，室友開始展現令人驚奇的烹飪廚藝，只見他開了一包統一肉燥麵，再擠入2包麥當勞番茄醬，混雜成特殊的湯頭，水汁有著一抹紅。她嘗試性吃了一口，第一句話是4字讚美，「乾！太神啦！」感受到番茄醬的茄汁味跟泡麵湯無違和的溶成番茄湯，酸酸甜甜、越吃越涮嘴，完全不輸外面的湯頭，「超高CP值的義式番茄湯麵誕生啦！天才小廚神 4ni？」

▲▼泡麵加番茄醬！他推「暗黑吃法」…妹妹想報警　網讚爆：整碗吃光+1。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲日前也有網友在「爆廢公社」分享泡麵配番茄醬吃法，他豪邁擠上好幾坨。（圖／翻攝自爆廢公社）

獨特秘方吃法貼上網，引來不少網友好奇，「看起來好美味」、「害我也好想試試」、「終於知道，上班時客人跟我要一堆番茄醬是要幹嘛了」、「哈哈，蕃茄醬跟本萬能」、「我今天要來試了」、「中華一番之番茄醬傳奇」。

不過也有些網友見怪不怪，直說泡麵加番茄醬是絕配，「超好吃！我都這樣吃泡麵」、「我媽跟我說，其實外面那些現熬番茄湯都是加番茄醬的」、「在家普通煮個麵我都會加蕃茄醬啊，我以為這很普通呢」、「當我覺得不可思議的跟男友分享時，他竟然回我『很正常啊，我也會這樣吃』，我嚇的一臉黑人問號。」

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關鍵字：Dcard,泡麵

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