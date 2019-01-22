工作16年！她尾牙吃一半…遭老闆塞「150萬Volvo鑰匙」淚崩：都有3月年終了

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「怎麼會是我！」屏東一名李姓女員工參加尾牙，笑著看著總經理在宴上公布年終有3個月，過沒多久她莫名其妙被叫上舞台，還聽到總經理大笑說「右手邊這部車子，是送妳的」，她當場瞬間淚崩，收到價值約150萬的名車Volvo，工作這16年都值得了。

李姓女員工大學時期就來到剛創立專職蘭花組織栽培的「永宏蘭業」，也不嫌苦，跟著學長總經理一起打拚，一路從基層員工升遷至經理，16年來為公司盡心盡力付出。

▲拿到新車當下都哭了。（圖／東森新聞）

總經理林畯騰在今年尾牙上宣布年終有3個月後，接著笑喊叫每個主管上台。李姓女員工被叫上台後，開心地舉手歡呼上台，正當她以為是說官方話時，她就聽到總經理笑著說「在我們右手邊這部車子，就是要送給我們辛苦的李姓員工」。

李女聽到後瞬間嚇傻，不斷在台上來回踱步，拿到鑰匙後整個大淚崩，哭著不敢相信眼前這輛百萬紅色Volvo V40，竟然是公司送給她的年終大禮；她邊拿衛生紙擦淚，邊哭笑說「真的沒有想到，真的太開心，不知道公司會送我新車。」

▲工作16年都值得了。（圖／東森新聞）

李女開心到講話都結巴了，尾牙爽拿走新車Volvo V40後，隔天連車上的紅色大花都還未拿下，她就喜悅開著老闆送的車上班，嘴裡不停開心念著「很開心，真的超開心的。」對公司送這份豪禮超滿意。

「永宏蘭業」是專職蘭花組織栽培的公司，創立於2003年，主要業務是把蘭花苗株輸出到全球，規模越做越大，去年營業額超過2億。公司業績好，老闆豪爽發年終3個月與分紅，讓員工全年加上年終可領15個月，甚至讓一級主管納入公司股東，犒賞員工一點也不手軟。

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▼她被老闆叫上台時，完全不知道會收到一輛新車。（圖／東森新聞）