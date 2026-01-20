去日本玩「結帳前1舉動」超貼心！店員一看好驚喜　網讚爆：學到了

▲原PO的舉動超貼心。（圖／「@hiphopheng」授權引用）

網搜小組／曾筠淇報導

很多台灣人喜歡去日本玩，近日就有一名網友在社群平台發文分享，他參考其他網友的建議，在護照上貼了一張標示「簽證在這」的指引貼紙，以節省店員翻找的時間，沒想到這一舉動竟獲得日本店員的誇讚。貼文曝光後，引起討論。

貼心舉動獲讚！日本店員反應超可愛

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在Threads「@hiphopheng」上發文表示，之前看脆友分享，去日本時，可以在護照上貼一個「簽證在這」的指示貼紙，於是這次他便嘗試看看，沒想到店員的反應出乎意料地可愛。

原PO描述，大部分店員看到後都會笑一下，還有店員會唸出來或分享給同事看。其中，無印良品的店員就對他說「You are so kind」；松本清的店員更是驚呼「素晴らしい（太棒了）」，讓他覺得這種小貼心，或許能為忙碌的店員帶來一些快樂，感覺相當不錯。

善用可移除的貼紙！原PO曝實用撇步

至於具體做法，原PO透露，他通常會先翻到有照片的那頁，並遞給店員，當對方往後翻找簽證時，看到貼紙就能立刻知道是哪個。他也分享小撇步，建議使用可移除式的書籤貼紙，並預先寫好不同方向，貼在護照末頁備用，等海關貼好簽證，再挑一張貼上。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「覺得非常需要，學到了」、「好喜歡這種不造成負擔、又剛剛好的貼心」、「感謝分享！同一面有好幾張而且都只隔一、兩個月，店員都要找，覺得很不好意思」、「我這次去也有貼，收到很多稱讚我很開心」、「我是用3M指示標籤貼在簽證那，在台灣先備好，貼在較不重要的信用卡正面，等海關貼好簽證後再貼上標籤」。

本文經「@hiphopheng」授權引用