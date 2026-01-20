男友承諾「出國旅費全扛」卻突反悔！網點出真正問題：建議分手

▲男友說好要全額負擔旅費，後來卻反悔。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一名女網友近日發文表示，她與男友平時採AA制，近期男友想去日本，但她並無意願，直到對方承諾全額負擔旅費，她才答應。豈料訂好機票住宿後，男友竟反悔，改口要求AA制，讓她錯愕。貼文曝光後，引起討論。

兩人收入差不多 平時花費採AA制

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「男友答應全付又後悔」為標題發文，指出她今年25歲，與大10歲的男友交往5年。兩人年薪差不多，平時消費皆採AA制，僅節日互請。

此次男友提議去日本，但原PO並無意願，經對方不斷請求，她提出「男友全額負擔」才願意的條件，對方則一口答應，殊不知在訂完機票與飯店後，情況卻發生變化。

協調失敗「取消行程」！原PO疑惑自己是否過分

原PO表示，當她再次確認付款事宜時，男友竟否認全付承諾，堅持要AA制。她退一步提議自己出一萬、男友出兩萬，仍遭拒絕。

原PO認為，過去行程與飲食都只能聽從男友安排，且這次是對方硬要去，若要平分費用她便不想參加，最終男友決定將機票與飯店退訂，取消行程。原PO對此感到困惑，詢問網友自己的做法會不會太過分或不合理？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「先不論薪資問題，這是誠信問題，如果真的講好又反悔，這男生比較沒有擔當」、「問題點不是AA吧？是他盧你去，還先答應要全付，後來又反悔說AA，而且看起來沒有要尊重你的意見」、「你沒錯，對方像是用騙的一樣 ，然後還好是旅遊，哪天連懷孕都反悔」、「真心建議分手，這種小事情都要用騙，無恥沒有下限」、「這比較像是誠信問題」。