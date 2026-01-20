要放假了！新竹學生湧進巨城　小編曝人潮打趣：安親班開幕囉　

▲剛放寒假，新竹學生秒擠爆巨城。（圖／翻攝自巨城Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

「Big City遠東巨城購物中心」小編今（20）日在社群平台分享照片，畫面中擠滿背著書包的學生，這一幕讓小編打趣，「巨城理財安親班，正式開幕囉！每天1100-2200提供安親服務，若家長們的上班時間無法配合，可先送至接待大廳星巴克」，畫面引發討論。

據了解，今日是許多學校的結業式，巨城小編就在FB和Threads曝光商場今日人潮，只見背著書包的學生們紛紛湧入，看起來人滿為患。巨城小編還分別配上文案，「同學們，放假嗎？」以及「巨城理財安親班，正式開幕囉！每天1100-2200提供安親服務，若家長們的上班時間無法配合，可先送至接待大廳星巴克。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

巨城打趣PO「安親班公告」 提醒家長：領回小朋友

巨城更在FB貼出一張公告，開玩笑道「巨城安親班公告：因應休業式，同學大量出沒，本中心不含過夜服務，請家長於閉店前將小朋友領回，謝謝各位家長配合」，並在文中打趣「阿不要領錯欸！」

貼文引發熱議，許多人看到照片也笑呼，「小編忘了提醒，請家長記得來刷卡領孩付安親費」、「每天都業績達標」、「等等去領回高中生，順帶結帳安親班內讓孩子目不暇給的甜品」、「各層樓桌椅可能要再追加」、「我家的孩子就麻煩您了。」