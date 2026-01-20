8、9成「都拿iPhone」？他觀察國高中生驚呆　果粉曝1優勢點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者任以芳攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在不少小朋友從小就有手機，就有網友表示，最近到學校運動，發現很多學生都是拿 iPhone，外出用餐看到的小朋友也幾乎都拿iPhone，讓他忍不住好奇，「現在國高中生幾乎都是拿 iPhone 嗎？」貼文曝光後，立刻引發一票網友熱烈討論。

原PO在 PTT 的 WomenTalk 板發文「國高中生幾乎都是拿iPhone？！」自己近期去幾間學校裡運動，發現八、九成學生拿的手機是 iPhone。去吃牛排或吃到飽，看到的小朋友手上同樣是蘋果手機，怎麼看都不像少數案例，似乎現在學生族群的用機生態，和他過去印象中差很多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

果粉曝優勢「真的耐用」

貼文引發討論，不少網友不意外，「外勞都人手一機了，國高中生不為過吧」、「iPhone 本來就很耐用，我上一支用了 7 年」、「iPhone 用一支用很久，每年換的是少數」、「iPhone真的耐用，我13還在用。」

有人則認為，「很多都是爸媽換下來的舊機」、「父母汰換 +1」、「一半以上都是拿爸媽的。」也有網友說，「搞不好是你的 iPhone 濾鏡」、「是什麼讓你覺得 iPhone 是奢侈品？三星華為出的雙折疊機才是奢侈品好咪」、「iPhone 又不貴，為什麼都會腦補父母汰換？」