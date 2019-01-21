　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

9月大嬰坐螃蟹車…墜5米高電扶梯！　商場顧客全嚇傻急奔搶救

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲9個月大嬰跌落電扶梯。（圖／翻攝自秒拍）

▲9個月大的嬰兒跌落電扶梯。（圖／翻攝自秒拍）

大陸中心／綜合報導

江蘇省無錫市18日下午驚傳一起意外，一名9個月大的嬰兒坐著俗稱「螃蟹車」的學步車，先是在電扶梯前徘徊觀看，過沒多久便朝著電梯口駛去，從商場3樓電扶梯跌落。路過的顧客見狀，嚇得趕緊衝上前救起孩子，救人的是一位正在休假中的無錫籍現役士官，當時正在休當兵後的首次探親假。

綜合陸媒報導，無錫市錫山區一家商場18日中午11點30分許發生驚險意外，一名9個月大的嬰兒坐著學步車，「連人帶車」從3樓電扶梯上行方向翻倒，嬰兒順勢滾落。

▲9個月大嬰跌落電扶梯。（圖／翻攝自江南晚報微信）

▲嬰兒跌落電扶梯畫面曝光。（圖／翻攝自江南晚報微信）

監視器畫面可見，該名嬰兒連人帶車一起翻倒後，路過的民眾見狀嚇得大聲呼救，還有清潔工拿著拖把飛奔過來。此時，一位年輕人剛好在2樓，見到嬰兒滾落，趕緊上前搶救；孩子的母親第2天才知道，救人的是一位正在休假中的無錫籍現役士官。

劉姓女子表示，她與丈夫在商場3樓經營一家餐館，因為孩子小，尚待哺乳，平時都是由她的婆婆在店裡帶著，事發當天因為婆婆有事還未到店裡來，夫妻倆一個不留神，孩子就自己推著學步車到了電梯口。

▲劉姓女子事後抱著自己的孩子坦言自己疏忽了。（圖／翻攝自江南晚報微信）

▲劉姓女子事後抱著自己的孩子坦言自己疏忽了。（圖／翻攝自江南晚報微信）

影片在網路曝光後，引起網友熱議，紛留言表示「這家長也是的，電梯口也能大意」、「大人都死了嗎」、「要是從頭滾到尾就慘了」、「好可怕，家長不留意一下的嗎」、「這種父母真是失職」。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
等2.5hrs終於唱了！蕭敬騰四面鞠躬歉「我尷尬」笑噴原因
清水男「汽旅飲彈」破頭臥床亡！媽前夜曾電問：回家吃飯嗎
阿翰班草同學10年前「激似炎亞綸」！現況曝光網暴動
中壢夜市肌肉哥「徵闆娘月領10萬」　人妻暴動：離婚報名＋1

關鍵字：江蘇,無錫市,學步車,電扶梯,嬰兒,跌落

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華為創辦人任正非發2封內部信　給員工「要有過苦日子的準備」

醉漢坐過站賞公車司機巴掌　「最嚴懲罰」可判10年有期徒刑

孟晚舟外出「貼身保鑣隨行」　彭博：美方最終會引渡

地表最大遷徙！陸春運21日啟動　預計發送旅客29.9億人次

對設備資安存疑　英國牛津大學「停止接受華為捐款」

堵非洲豬瘟！陸啟動「疫苗研發」　誓言做好疫情防控

甘肅蘭州爆非洲豬瘟！190頭豬全遭撲殺　陸已有107例

餐廳天花板「掉下大老鼠」　老闆冷回：餐飲業都會有

影／2歲童睡覺滾下床　手機充電器「直插額頭」凹陷性骨折

影／競速狂飆3死！鄰居爆「謝亞軒全家沒工作」　父親身分曝光

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

寵物掉毛、煙味...過敏心很累！　理科先生自製簡易空氣清淨機

萌娃示範「韓國歐巴VS韓國瑜」 1秒掀髮變禿頭...姑：爸媽教的

周杰倫錄影拍義大利美景　一拍到昆凌「瞬間放大一倍」ＸＤ

李聖經扮金福珠衝上台熱唱 　「我很想你們」告白粉絲

9月大嬰坐螃蟹車…墜5米高電扶梯！　商場顧客全嚇傻急奔搶救

濟南6口滅門案　警：35歲憂鬱男「先殺父母妻兒」再跳樓

華為創辦人任正非發2封內部信　給員工「要有過苦日子的準備」

醉漢坐過站賞公車司機巴掌　「最嚴懲罰」可判10年有期徒刑

影／湖南科技學院撈出「2千斤魚」請師生吃　學生：像家的味道

北京世園會倒數百日！　中國館採「如意」造型全園啟用5G

寧夏永寧縣首爆非洲豬瘟！　大陸疫區擴大至「25省區」

華聞快遞／寧夏永寧縣發生非洲豬瘟疫情　全面封鎖豬隻進出

百元禮券「任人領」損失千萬　拼多多：已修復Bug並報警

網拍趁熱推《啥是佩奇》同款鼓風機　稱「原廠製造」秒被打臉

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！　M字腿撫胸…她跳一半歪腰吐舌

汪遭反鎖絕望啃牆壁…活活餓成乾屍　空洞眼神凝視逃不出的牢籠

爆紅奶蓋茶掀起排隊潮　網紅飲料店年收破億

牆上都是板金刮痕！「魔王級停車場」超狂斜車格　網：綜藝挑戰嗎

IG打卡不能少了這！香港逸東酒店泳池美景超夢幻　

亞足賽／U23後再爆冷！越南PK戰4比2退約旦　成首支晉8強球隊

圖多！許瑋甯沙灘趴地「豐滿胸型全露」　一轉身…美臀現形掀暴動

9月大嬰坐螃蟹車…墜5米高電扶梯！　商場顧客全嚇傻急奔搶救

全球最暢銷手遊排名出爐　騰訊成最大贏家

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

大陸熱門新聞

獻身凱燕哥17次　對方竟開國產..

任正非：員工要有過苦日子準備

9月大嬰兒　連人帶車滾落電扶梯

方大特鋼堆「錢山」　每人年終2..

回家見枕頭移位…枕下竟出現情書

男6樓跳下慘死　家中竟有5具屍..

女整型失敗輕生獲救　凌晨再跳亡

濟南滅門案　他殺光父母妻兒自殺

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

禮金91萬付不起　男打算未婚先..

充電器浴室插2月　女揭恐怖真相

學生作弊手機沒收　隔天死在角落

湖南高校撈出2000斤魚全請師..

平潭－高雄直航具三大優勢

更多熱門

相關新聞

買冰毒卻收到冰糖…他怒報警討錢

江蘇連雲港一名王姓男子15日晚間神色驚慌地跑進派出所，向警方報案「自己受騙」，當班的副所長張弛回說，「你有什麼事情請坐下來慢慢說，不要激動。」沒想到王男竟說，自己花了1400元人民幣（約新台幣6300元）買冰毒，沒想到吸一口味道卻不對，才發現是收到冰糖，因此急忙想請警方幫他要回錢財。

700年前宋元棺木出土還閃閃發亮

江蘇成中國首入「9兆俱樂部」省分

30秒扒8kg臘腸　老闆想聘賊上班

4個月嬰28骨斷裂　父母殘忍虐童

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

從4飲食習慣曝個性...吃超快＝自私

情侶機車遊安平　撞車女死、男傷

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老闆娘

拿走王寶強財產！馬蓉燦笑網驚：要出道嗎

做死也甘願！4星座容易變成男友狗

專業開盒術！護理長笑：吃零食也職業病

終於唱了！蕭敬騰鞠躬道歉：我尷尬

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

即／淡水娃娃機台驚現大陸豬肉製品

蕭敬騰慢開唱沉重道歉！萬粉場外靜候

阿翰同學10年前「激似炎亞綸」！

空服員遭乘客逼幫擦屁股　長榮回應了

男汽旅自戕　媽前一夜問：回家吃飯嗎

200kg禿頭老外逼空姐幫擦屎！

更多

最夯影音

更多

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面