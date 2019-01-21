9月大嬰坐螃蟹車…墜5米高電扶梯！　商場顧客全嚇傻急奔搶救

▲9個月大的嬰兒跌落電扶梯。（圖／翻攝自秒拍）

大陸中心／綜合報導

江蘇省無錫市18日下午驚傳一起意外，一名9個月大的嬰兒坐著俗稱「螃蟹車」的學步車，先是在電扶梯前徘徊觀看，過沒多久便朝著電梯口駛去，從商場3樓電扶梯跌落。路過的顧客見狀，嚇得趕緊衝上前救起孩子，救人的是一位正在休假中的無錫籍現役士官，當時正在休當兵後的首次探親假。

綜合陸媒報導，無錫市錫山區一家商場18日中午11點30分許發生驚險意外，一名9個月大的嬰兒坐著學步車，「連人帶車」從3樓電扶梯上行方向翻倒，嬰兒順勢滾落。

▲嬰兒跌落電扶梯畫面曝光。（圖／翻攝自江南晚報微信）

監視器畫面可見，該名嬰兒連人帶車一起翻倒後，路過的民眾見狀嚇得大聲呼救，還有清潔工拿著拖把飛奔過來。此時，一位年輕人剛好在2樓，見到嬰兒滾落，趕緊上前搶救；孩子的母親第2天才知道，救人的是一位正在休假中的無錫籍現役士官。

劉姓女子表示，她與丈夫在商場3樓經營一家餐館，因為孩子小，尚待哺乳，平時都是由她的婆婆在店裡帶著，事發當天因為婆婆有事還未到店裡來，夫妻倆一個不留神，孩子就自己推著學步車到了電梯口。

▲劉姓女子事後抱著自己的孩子坦言自己疏忽了。（圖／翻攝自江南晚報微信）

影片在網路曝光後，引起網友熱議，紛留言表示「這家長也是的，電梯口也能大意」、「大人都死了嗎」、「要是從頭滾到尾就慘了」、「好可怕，家長不留意一下的嗎」、「這種父母真是失職」。