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中加關係惡化　魁北克市長取消3月訪中計畫

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▲魁北克市長拉波姆（Regis Labeaume）。（圖／美聯社）

▲魁北克市長拉波姆（Regis Labeaume）。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

加拿大上月初應美國要求，逮捕了華為財務長孟晚舟後，北京先後拘捕多名加拿大人士，大連中院也在14日判處加國毒販謝倫伯格（Robert Schellenberg）死刑，讓中加關係降至冰點。據加拿大《太陽報（Le Soleil）》報導，魁北克市長拉波姆（Regis Labeaume）以兩國政治緊張為由，宣布取消3月底的訪中之行。

加拿大聯邦政府在14日更新了赴中國大陸旅行警告，提醒加國民眾赴該國旅行時要保持「高度警覺」，並稱要有被任意執行當地法律的風險。據加拿大《蒙特利爾公報》當地時間1月19日報導，魁北克城市長拉波姆近日以「中加政治關係緊張」為由，取消了對中國的訪問。

▲▼加拿大前外交官康明凱於北京遭逮時間接近華為財務長孟晚舟保釋聽證會。（圖／路透）

▲華為財務長孟晚舟（右）上月遭逮後，加拿大前外交官康明凱也被北京逮捕。（圖／路透社）

按照原計劃，拉博姆將在3月底率領當地區域經濟發展機構「國際魁北克」代表以及魁北克城旅遊局，訪問上海、西安及韓國，希望藉這10多天的亞洲之行，為魁北克城的經濟和旅遊發展提供借鏡。據悉，拉波姆突然取消訪中計畫，正是出自於加國政府的忠告。

華為財務長孟晚舟上月1日在加拿大轉機時遭拘押，之後予以保釋。據外媒報導，孟晚舟案將於2月6日開庭，加拿大法院屆時將安排他到庭聆訓。孟案此前延燒之際，北京先後也逮捕了多名加國公民，包括加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及另名加拿大公民史派佛（Spavor Michael Peter Todd），讓兩國關係降至冰點。

★圖片為版權照片，由路透社、美聯社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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