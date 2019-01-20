中加關係惡化　魁北克市長取消3月訪中計畫

▲魁北克市長拉波姆（Regis Labeaume）。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

加拿大上月初應美國要求，逮捕了華為財務長孟晚舟後，北京先後拘捕多名加拿大人士，大連中院也在14日判處加國毒販謝倫伯格（Robert Schellenberg）死刑，讓中加關係降至冰點。據加拿大《太陽報（Le Soleil）》報導，魁北克市長拉波姆（Regis Labeaume）以兩國政治緊張為由，宣布取消3月底的訪中之行。

加拿大聯邦政府在14日更新了赴中國大陸旅行警告，提醒加國民眾赴該國旅行時要保持「高度警覺」，並稱要有被任意執行當地法律的風險。據加拿大《蒙特利爾公報》當地時間1月19日報導，魁北克城市長拉波姆近日以「中加政治關係緊張」為由，取消了對中國的訪問。

▲華為財務長孟晚舟（右）上月遭逮後，加拿大前外交官康明凱也被北京逮捕。（圖／路透社）

按照原計劃，拉博姆將在3月底率領當地區域經濟發展機構「國際魁北克」代表以及魁北克城旅遊局，訪問上海、西安及韓國，希望藉這10多天的亞洲之行，為魁北克城的經濟和旅遊發展提供借鏡。據悉，拉波姆突然取消訪中計畫，正是出自於加國政府的忠告。

華為財務長孟晚舟上月1日在加拿大轉機時遭拘押，之後予以保釋。據外媒報導，孟晚舟案將於2月6日開庭，加拿大法院屆時將安排他到庭聆訓。孟案此前延燒之際，北京先後也逮捕了多名加國公民，包括加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及另名加拿大公民史派佛（Spavor Michael Peter Todd），讓兩國關係降至冰點。

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