華為任正非發2封內部信　要員工「有過苦日子的準備」

▲任正非16日在深圳華為總部接受媒體採訪。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸通訊巨擘華為近來遭到美國、日本、澳洲等國「封殺」，使其在西方的發展受阻。華為創辦人之一的任正非18日連向內部員工發2封信表示，「未來幾年，整個大形勢應該沒有想像中那麼樂觀，要有過苦日子的準備，對經濟形勢做出正確估計。」

綜合陸媒報導，任正非18日連發兩封信件給內部員工，除了表示要自我改革外，也要放棄一部分平庸的員工，降下人力成本。他在其中一封信的開頭便稱，「我們要對未來經濟形勢有正確判斷，掌握命脈，不要帶有盲目性，所有工作都要對準『多產糧食』和『增加土地肥』」。

▲華為在西方發展頻受阻。（圖／CFP）

他也說道，未來幾年，整個大形勢應該沒有想像中那麼樂觀，我們要有過苦日子的準備，對經濟形勢做出正確估計。

任正非表示，「5G（第5代通訊技術）不可能像4G一樣勢如破竹，它可能是東爆一個『地雷』，西爆一個『地雷』。如果不能成片性地爆炸，我們可要養活18萬員工，每年的工資、薪酬、股票分紅超過300億美金。如果沒有產生這麼多糧食，如何拿錢來分？」

對於公司人力資源的發展與壯大，任正非則是作出了重要批示，他認為，要「過河」，「船」和「橋」是最重要的，人力資源崗位和幹部管理崗位首先要苦練內功，強調專業性；此外，也要善於掌握工具，用工具幫助主戰部隊解決幹部體系的建設和考核體系的建設。

任正非坦言，「前30年我們過得太順利，處在一個戰略擴張階段，組織惡性擴張，是否所有地方都是有效的，我們要審視。」他也說，如果用5至10年完成內部更新迭代機制，華為就可能活下來，「如果我們整個組織都是奮發有為，還有誰能阻擋我們？」

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