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快訊／共機再擾台　國防部：運8、蘇愷30今飛經巴士海峽

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▲解放軍機運8。（圖／國防部提供）

▲中共運8型軍機。（圖／國防部提供）

政治中心／綜合報導

2018年底「九合一」大選落幕後，共軍派出4架戰機跟2艘軍艦，侵擾台灣東南海域屏東外海，在防空識別區外來回騷擾。國防部今（22）日下午表示，中共運8、蘇愷30等各型機多架，下午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地。

國防部強調，中共軍機活動全程，國軍均依規定運用聯合情監偵，並派遣機、艦監偵掌握與應處，確保我空域與海疆安全，期間並無異常情形，請國人安心。

根據國防部公開資料顯示，這次共軍軍機遠海長訓為是今年首次，上一次出現共機擾台是在去年12月18日；當時轟6、運8、蘇愷30等各型機多架，由中國大陸廣東惠陽等基地陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋後，循原航線飛返駐地，進行遠海長航訓練活動；另中共作戰艦2艘亦於我國東南防空識別區外西太洋海域航行，判係配合空中遠海長航訓練。

國防安全研究院出版的「2018中共政軍發展評估報告」指出，共機自民國106年11月至107年6月，共繞台20次，有3次貼近M503航線；遼寧號艦隊自102年11月首次跨海區訓練後，截至107年4月為止，共繞台5次。

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關鍵字：解放軍,軍機,台灣,巴士海峽,運8,蘇愷30

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