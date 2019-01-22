馬英九訪ET／被粉絲包圍萌轉圈　超霸氣：我沒有撐不下去的時候

記者賴于榛／台北報導

前總統馬英九22日訪問《ETtoday新聞雲》，他被粉絲包圍太開心一直萌轉圈，對於粉絲提問也有問必答，被問到鐵人三項如果撐不下去時後怎麼辦？他立馬霸氣回應「我沒有撐不下去的時候」，都在想很嚴肅的問題，就連今天早上游泳他也在想兩岸政策怎樣因應大陸挑戰，回家就趕快記下來。

馬英九22日再度訪問《ETtoday新聞雲》，他除了接受資深媒體人黃寶慧專訪深談兩岸解方，還親民高唱《Yesterday》、《你是我的兄弟》，對粉絲提問也有問必答，一開始還因為被粉絲包圍太開心，他致詞時不斷轉圈圈，逗得現場粉絲哈哈大笑，自己要笑出來說「忍不住要轉」，非常高興可以再跟大家見面。

▲前總統馬英九蒞臨ETtoday。（圖／記者林敬旻攝）

粉絲提問，熱愛鐵人三項的馬英九如果過程中快要撐不下去怎麼辦？他則力馬霸氣回應「我沒有撐不下去的時候」，且都在想很嚴肅的問題，像他今天早上游泳騎車也有跑步，尤其泳時間長可以想事情，主要是兩岸政策怎樣因應大陸挑戰，因為很花時間，他回家就趕快記下來。

為了佐證運動時候可以想事情，馬英九說其實最早的廉航（People Express）創辦人就是在長跑的時候想出來的，原本不需要事前訂票、沒有招待只有水，但價格少了一半的廉航不被ＭＢＡ的教授看好，卻讓學生趨之若鶩。

馬英九接著笑說，想事情可以當然還是要注意交通，但水聲喧嘩，真的是想事情的好地方。

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