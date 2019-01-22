馬英九訪ET／再挑戰「一日職業」：當計程車司機！

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前總統馬英九22日二度訪問《ETtoday東森新聞雲》，接受資深媒體人黃寶慧專訪後，馬英九卸下西裝，換上親便服裝與ET同仁同樂，馬英九面對員工提問都大方回應，馬英九也透露，他下一次「一日職業」想要挑戰當計程車司機，因為可以接觸到人。

▲前總統馬英九蒞臨ETtoday接受專訪，受到同仁熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

為了迎接馬英九蒞臨，員工早早就卡位等待，馬英九在員工的歡呼聲下就位後，由於四面八方都聚集粉絲，為了照顧到大家，馬英九在開場致詞全程原地轉圈，360度無死角服務粉絲，面對快問快答環節，馬英九再度強調，自己不在公共場合吃紅豆餅，「我要小心，以免遭到不測」，幽默的回答也逗樂現場員工。

▲前總統馬英九蒞臨ETtoday接受專訪，受到同仁熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

馬英九日前拍影片當「一日店員」，喬裝到書店「馬大九」打工換筆，讓粉絲超級驚喜，被問到接下來要挑戰什麼「一日職業」，馬英九表示，自己雖然沒有想過，但是「聽人家講開計程車不錯」，因為開計程車可以碰到很多不同人，是跟別人接觸的一種管道。

更多馬英九對兩岸的精闢分析，請看1/26周六晚間21時的《慧眼看天下》；《慧眼看天下》是由資深媒體人黃寶慧所主持，內容探討國際、兩岸等時事關鍵議題，從2018年4月起，每周六晚間9點至10點都在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。