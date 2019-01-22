馬英九訪ET／吃紅豆餅想到老婆周美青　怕怕「沒看到我被罵嗎？」

▲前總統馬英九蒞臨ETtoday接受專訪，受到同仁熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝，下同）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九卸任後經常出席活動展現親民的一面，22日參訪《ETtoday新聞雲》接受快問快答、大展歌喉，現場準備「紅豆餅」讓馬英九大快朵頤，不過卻讓他有點害怕，「沒看到我吃被周美青罵嗎？」

▲前總統馬英九 看到紅豆餅卻不敢吃。（圖／記者徐文彬攝）

馬英九蒞臨《ETtoday新聞雲》，受到員工熱情歡迎大喊「總統好」。馬英九對於第二次參訪《ETtoday新聞雲》非常開心，他表示，卸任三年來在全台灣各地跑，接觸到很多事，非常高興能跟大家再見，員工們相當高興馬英九蒞臨，紛紛拿起相機搶拍，現場笑聲此起彼落，氣氛非常歡樂。

▲前總統馬英九蒞臨ETtoday接受專訪，受到同仁熱烈歡迎。

馬英九大方接受快問快答遊戲，問題五花八門，像是「有沒有看過聲林之王？」、「新書中有沒有不能透露的小插曲？」、「最想挑戰什麼職業？」等，他一一接招回答，接下來，現場準備「紅豆餅」讓馬英九大快朵頤，沒想到卻讓他有點害怕。

▲前總統馬英九接受快問快答。

現場準備40個紅豆餅要讓馬英九吃得盡興，但他幽默的說，「沒看到我吃被周美青罵嗎」，並回憶起2008年的國慶晚宴，當時從早上的典禮一直忙，好不容易到了晚宴的時候，看到桌上有紅豆餅想要趕快吃一口，結果這瞬間就被媒體鏡頭捕捉到，馬英九笑說，「周美青的表情一副，『怎麼會嫁給這個人？』」還說，「所以我要小心，以免遭到不側」，因此之後不在公開場合吃紅豆餅，笑翻現場眾人。

▲前總統馬英九表示因為吃紅豆餅被周美青罵，因此不再公開場合吃紅豆餅。

另外，馬英九也拿起麥克風一展歌喉，他高唱拿手歌曲英國天團披頭四的《Yesterday》，員工沉浸在馬英九的歌聲中，聽得相當陶醉，在台語歌曲《你是我的兄弟》現場氣氛更是嗨到最高點，眾人在一旁拍手，結束後還有員工大喊「安可」，嚇到馬英九直問員工，「你還好嗎？」

▲前總統馬英九看到紅豆餅卻不敢吃。（圖／記者徐文彬攝）

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▲前總統馬英九和節目《慧眼看天下》主持人黃寶慧握手致意。