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馬英九訪ET／美字養成原因曝光　學隔壁班漂亮女生寫字

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▲▼前總統馬英九蒞臨ETtoday接受專訪，馬英九專訪，馬英九 。（圖／記者徐文彬攝）

▲前總統馬英九在T-Shirt上簽「盡忠報國」。（圖／記者徐文彬攝，下同）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九卸22日參訪《ETtoday新聞雲》，和員工一起玩遊戲、唱歌，還有有員工興奮拿出《ETtoday新聞雲》的紀念T-Shirt要簽名，馬英九調皮的說要寫「盡忠報國」，還透露因為字美所以作業拿了90分的高分。

▲▼前總統馬英九蒞臨ETtoday接受專訪，馬英九專訪，馬英九 。（圖／記者徐文彬攝）

眾所皆知馬英九寫得一手好書法，因此員工抓緊機會跟拿出《ETtoday新聞雲》的紀念T-Shirt要簽名，馬英九爽快地答應，不過卻調皮的說要寫「盡忠報國」，還加碼寫了「北宋岳母撰」，署名「民國馬英九書」，員工親眼看到馬英九揮筆，都拿起手機錄影記錄難得的畫面。

▲▼前總統馬英九蒞臨ETtoday接受專訪，馬英九專訪，馬英九 。（圖／記者徐文彬攝）

大家稱讚馬英九字很漂亮，讓他想起小時候有個隔壁班同學很漂亮，所以學她寫漂亮的字，一直覺得自己的書法寫得並不美，另外也談到大學三年級上保險法的課，考試完發考券時被老師稱讚字很漂亮，笑說，「原來不是我考得好，是字漂亮才拿了90分」，他謙虛說，「我的字實在寫得不怎麼樣，難登名家法眼」。

▲▼前總統馬英九蒞臨ETtoday接受專訪，馬英九專訪，馬英九 。（圖／記者徐文彬攝）

馬英九蒞臨《ETtoday新聞雲》，受到員工熱情歡迎大喊「總統好」。馬英九對於第二次參訪《ETtoday新聞雲》非常開心，他表示，卸任三年來在全台灣各地跑，接觸到很多事，非常高興能跟大家再見，員工們相當高興馬英九蒞臨，紛紛拿起相機搶拍，現場笑聲此起彼落，氣氛非常歡樂。

▲▼前總統馬英九蒞臨ETtoday接受專訪，馬英九專訪，馬英九 。（圖／記者徐文彬攝）

馬英九大方接受快問快答遊戲，問題五花八門，像是「有沒有看過聲林之王？」、「新書中有沒有不能透露的小插曲？」、「最想挑戰什麼職業？」等，他一一接招回答，接下來，現場準備「紅豆餅」讓馬英九大快朵頤，沒想到卻讓他有點害怕，笑稱「沒看到我吃被周美青罵嗎？」

▲▼前總統馬英九參訪《ETtoday新聞雲》，看到紅豆餅卻不敢吃。（圖／記者徐文彬攝）

▲前總統馬英九參訪《ETtoday新聞雲》，看到紅豆餅卻不敢吃。（圖／記者徐文彬攝）

更多馬英九對兩岸的精闢分析，請看1/26周六晚間21時的《慧眼看天下》；《慧眼看天下》是由資深媒體人黃寶慧所主持，內容探討國際、兩岸等時事關鍵議題，從2018年4月起，每周六晚間9點至10點都在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

▲▼前總統馬英九蒞臨ETtoday接受專訪，馬英九專訪，馬英九 。（圖／記者徐文彬攝）

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