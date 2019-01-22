馬英九訪ET／回憶錄沒寫到的是…「限制級的東西」

▲馬英九訪問ETtoday。（圖／記者徐文彬攝）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九22日二度訪問《ETtoday東森新聞雲》，接受資深媒體人黃寶慧專訪後，馬英九卸下西裝，換上親便服裝與ET同仁同樂，不少同仁早早就已經卡位，要一睹馬英九的風采，馬英九接受大家的歡呼進場，面對提問都大方回應，他也透露，在新書中沒有寫出來的東西「是限制級的」。

馬英九日前發表新書《八年執政回憶錄》，並展開全台簽書會活動，有ETtoday員工好奇，是否有在書裡面沒有寫出來的小插曲？馬英九表示，「有是有啦，不過是限制級的」，不過其實在書中已經講了很多。

▲前總統馬英九蒞臨ETtoday。（圖／記者林敬旻攝）

馬英九也分享有趣的簽書經驗，桃園簽書會中，第一次連春聯一起發，因為春聯中上聯有「四海」，下聯有「八方」，結果網路上有人說，「怎麼看起來好像是做鍋貼的？」員工也紛紛表示有看過這樣的說法，馬英九笑說，哇，那實在是太酷了，很有意思。

▲前總統馬英九蒞臨ETtoday接受專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

馬英九也透露，第一次在台北簽書時，一位南京來的陸生買了13本書，因為那位陸生在大陸的同學都請他代買，「我就覺得很好，因為我在台灣也認識很多陸生，因為我在東吳有開課，所以我就很希望大陸的同學們能夠真正深入了解我們台灣人的生活方式，這個是非常非常重要的一個步驟。」

更多馬英九對兩岸的精闢分析，請看1/26周六晚間21時的《慧眼看天下》；《慧眼看天下》是由資深媒體人黃寶慧所主持，內容探討國際、兩岸等時事關鍵議題，從2018年4月起，每周六晚間9點至10點都在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。