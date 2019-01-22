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暖冬補助剩倒數10天！桃園、新竹確定加碼　旅宿業者曝心聲

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▲▼出遊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲目前僅新竹市和桃園市宣布自行延長暖冬補助。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曹悅華／台北報導

擴大版暖冬旅遊方案自1月1日開始實施至1月31日，時間很快來到倒數10天，據了解，因為學生剛放寒假，全省訂房率越接近月底越高，不少人也希望可以繼續實施。目前已經確定的是桃園和新竹都有推出加碼方案，延長補助期限，對此，就有其他縣業者向觀光局喊話，希望3.4月可以如期推出淡季旅遊補助，促進國內旅遊。

桃園市政府表示，為帶動整體觀光產業的全面發展，利用機會行銷桃園市特色觀光工廠及歷年來嚴選之桃園好禮、桃園好店，推出旅遊加值方案，民眾只要於平日（周日至周四）住桃園一晚，就送「旅遊消費券」一千元，為民眾出遊省荷包，預計於3月1日開始發放，效期為3月1日至5月31日止，使用不分平假日，預計農曆年後發布參與之觀光業者及活動細節，將於市府網站及觀光導覽網公布。

新竹市的話，則是宣布暖冬補助加碼延長至2月份，只要民眾2月入住本市參與「擴大國旅」的旅宿業者，將比照1月份專案優惠內容，享有1千至1千5百元不等補助。

▲觀光局長周永暉說明暖冬遊擴大區域（圖／記者曹悅華攝）

▲觀光局長周永暉先前曾提到擬推出淡季旅遊補助。（圖／記者曹悅華攝）

《ETtoday新聞雲》記者詢問了尚未表態是否要跟進延長補助的縣市業者，業者表示整體來說因為1月份全省都有補助，所以相較一開始的暖冬補助，沒有甚麼太明顯的感覺，接著2月又有春節連假，認為到3或4月再推出新一波比補助是比較合宜的。

觀光局長周永暉10日提到，觀光局擬在今年第2季與第4季旅遊淡季的國旅常態補助，且定調假日沒有補助，只限定在平日才有補助，現在想法是希望能在旅遊非尖峰、離峰，就是4~6月、10~11月屬年度旅遊淡季的時候，推出相關方案刺激國旅，但也還不完全會是採補助方式。應該會採區域旅遊結合小鎮旅遊為主題，讓業者做產品包裝，帶動新遊程，等到有具體內容的時候會再對外報告。

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關鍵字：暖冬補助,新竹,桃園,觀光局,國內旅遊,旅宿

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