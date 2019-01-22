新南向旅客來台「一年花858億！」　消費力強排第二

▲為吸引東南亞旅客，觀光局找來菲律賓網紅拍攝旅遊短片。（圖／觀光局提供）

生活中心／綜合報導

自從蔡政府上台後，力推新南向政策，彌補陸客不來的觀光缺口。交通部觀光局公布，去年來台的新南向觀光客達228萬人次，佔整體市場約23 ％，只比大陸低2％，另外就消費金額來看，新南向旅客去年前9月的消費總額達27.8億美元（折合新台幣約858億），排名第二。

交通部21日宣布2019年觀光發展目標，國際來台旅客要達1150萬人次，國民旅遊要達到1.9億人次，總觀光收入要達8215億元。交通部指出，來台旅客已連續4年超過千萬人次，2018年更達1107萬人次，去年前11月大陸市場佔比25％、新南向佔23％。

▲新南向跨國創業交流。（圖／國教署提供）

從數據分析，新南向旅客的消費金額一年增長約5％，從2017年的28.16億美元（佔比22.87％），一路飆升到2018年的27.08億美元（佔比27.08％）；大陸旅客的消費力仍佔市場第一，不過成長速度趨緩，從2017年的36.93億美元（佔比29.99％），到2018年增長2％到30.27億。

觀光局長周永暉在新春記者會中表示，新南向今年預計挑戰280萬人次，印尼、印度會是市場重點，未來針對五大面向達成目標，包含設立越南辦事處，並評估在印尼、印度和倫敦設點、透過網紅行銷、擴大海外旅展參與強度、透過台越之間的觀光會議、 APEC、亞洲郵輪聯盟等國際活動加強交流、民航局增加新南向航班及航點。