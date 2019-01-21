影／列車底盤竄火旅客狂逃！台鐵還原「驚險10分鐘」：每年發生2次

記者曹悅華／台北報導

今（21）早，台鐵南下1137區間車行經板橋車站月台時，疑似鬆軔不良（剎車系統），導致故障過熱起火，從現場畫面可以得知，車子底盤不斷有火苗竄出，民眾狂喊「著火、著火，下車！」，幾乎是飛奔逃離車廂內，台鐵局稍早也還原這「驚險10分鐘」，並透露這樣的狀況每年平均發生2次，至於這起事件的確切起因，要等列車返段後才能確認。

▲旅客逃竄畫面。（圖／記者曹悅華翻攝）

據了解，今天上午8點44分，台鐵南下1137區間車到板橋車站月台，因鬆軔不良，有疑似故障過熱起火狀況，現場傳來濃烈的燒焦味，待現場列車長通報處理維修後，在上午8點54分緊急處理修復完畢，列車延遲了12分鐘，所幸沒造成任何人員受傷，台鐵快速排除故障已恢復通車。

對此，台鐵局表示，初步認定是剎車系統出問題，鬆軔不良所導致，但因為板橋車站屬於地下段，很黑暗的情況下火花就會看起來更加明顯，台鐵局用經驗還原當時狀況，通常在煞車系統突然出問題後，繼續開車10分鐘左右（2、3個站），合成閘瓦內塑膠就會因為過熱而變色，起初是變紅色，再來是冒煙，溫度再高的話會產生火花，同時伴隨燒焦味，而因為板橋站處在位置漆黑，所以竄火狀況看起來更加明顯。

▲台鐵局說因鬆軔不良（剎車系統）導致車底盤冒火情況每年約發生2次。（圖／記者曹悅華翻攝）

台鐵局進一步指出，類似事件每年平均發生1到2次，屬突發性的事件，沒辦法預防，平常每3個月就會定期保養1次，必要時也會做更換，日常應用檢查則是3天1次，列車行駛前也會做確認，這次的事件會待車子反段後再做進一步的釐清，還不敢肯定全是鬆軔不良所導致，同時承諾在還沒有檢查完、試車完，不會再讓該列車提供載客服務。

至於有民眾質疑板橋站去（107）年亦發生類似冒火事件，台鐵局提到去年4月的確有，而且也是區間車，在萬華站時就有通報有燒焦味，只是沒有這次那麼嚴重有到起火。