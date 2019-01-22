春節出國必看！「注意5事」爽玩一波...護照有限期超過6個月？

▲春節出國民眾多，務必要留意相關規範，避免敗興而歸。（圖／記者季相儒攝）

生活中心／綜合報導

觀光局近日公布38家問題旅行社，提醒民眾睜大眼睛，除此之外，也呼籲旅遊消費者，參加旅行社舉辦之旅遊活動或購買國際機票，應注意5件事項，像是護照有效期限是否在6個月以上等等，都是一些小細節，才可以避免開心出國，最後卻敗興而歸，實在太得不償失。

一、參團旅遊應選擇領有旅行業執照之合法旅行社簽訂旅遊契約較有保障，並應確認洽辦者係旅行業相關從業人員。合法旅行社、旅行社從業人員、合格領隊及導遊人員、參團旅遊應注意事項暨上述公告之業者名單可至該局行政資訊網消保事項專區查詢。另每季旅行團「參考售價」請至品保協會網站查詢。如選購低於參考售價之產品，宜多查詢比較了解其旅遊產品內容，確認團費包含及不包含之項目及是否有「自費行程」，及後續一旦解約之退費標準（例如：包機或促銷行程、廉價航空之票務資訊及退費規定等）。

二、旅客與旅行社簽約前請務必詳閱契約條款及行程內容，並宜向旅行社瞭解其營業狀況；繳費時應索取代收轉付收據並確認旅行社已辦妥履約保證保險及出發前投保責任保險；另旅客得視個人需求自行斟酌加保旅遊平安險。簽約後如衍生相關糾紛，得檢附相關收據及契約以書面向品保協會（台北市中山區民權東路2段9號5樓）或觀光局（台北市忠孝東路4段290號9樓）申訴。

三、旅客於旅展購買旅行社之旅遊商品時，應有明確出發日期或使用日期，並與旅行社簽訂國內（外）旅遊定型化契約，避免與旅行社簽訂未經觀光局核准之旅遊契約書或訂購單。另旅行社僅得代售禮券，不得自行發行具對價關係之禮券、票券或會員卡，避免因旅行業履約保證保險無法理賠或品保協會無法代償致危害旅客權益。

▲護照有限期限要在6個月以上。（圖／記者陳涵茵攝）

四、選購國外旅遊產品或出國前，宜至外交部領事事務局網站及行政院大陸委員會網站查詢相關旅遊警示，隨時注意並蒐集國外旅遊目的地旅遊安全資訊，並考量是否前往並注意自身安全。出國前亦請至外交部領事事務局網站「旅外國人動態登錄網頁」登錄個人資訊，以利駐外館處即時協助聯繫。出國前請及早檢查護照效期是否6個月以上，倘護照效期不足，請儘早申請換發。

五、另為防範非洲豬瘟疫情傳入，旅客如赴中國大陸地區旅遊，應避免前往畜牧場及與畜牧相關人員接觸，亦不得攜帶動植物或其產品入境。如旅客已攜帶相關產品，請投入棄置箱或申報檢疫；若曾赴畜牧場所，請至機場檢疫櫃檯消毒。有關非洲豬瘟疫情防範相關資訊，可至行政院農業委員會動植物防疫檢疫局-旅客入出境專區查詢。

觀光局表示，旅遊諮詢可利用該局免付費電話 0800-211734、品保協會申訴專線02-25995088查詢。另旅客如於國外發生急難事故，亦可向「外交部旅外國人急難救助聯繫中心（全球免付費專線800-0885-0885）」尋求協助。