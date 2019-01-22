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確定了！Kitty彩繪列車繼續開到8/1　台鐵曝「延期關鍵因素」

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台鐵KITTY彩繪列車。（圖／台鐵提供）

▲Hello Kitty彩繪列車確定再延6個月。（圖／台鐵局提供）

記者曹悅華／台北報導

原預計2月1日走入歷史的Hello Kitty彩繪列車，台鐵局今（22）透露再延長6個月，意即會繼續開到8月1日，主要原因為實在太受歡迎，外觀也維持得非常好，拆掉相當可惜，經內部討論後決定繼續推行。

先前台鐵局就表示，當時處在新舊合約銜接階段，若延後半年不會影響列車安全話，有考慮繼續推行，雖然業務部想要繼續合作，但機務處也有它的考量，畢竟當初就有提到今年1.2月是維修時間點，要延長辦理Hello Kitty彩繪列車前，得先評估是否會影響運輸安全，目前是確定會再推行6個月，三級保養的時間預定在2月底進行，時間到了會送去保養，確認沒問題後繼續開。

台鐵Kitty彩繪列車。（圖／台鐵提供）

▲台鐵局透露，太受歡迎及外觀保持良好是決定繼續推行很大的關鍵。（圖／台鐵局提供）

至於先前有提到現與多家廠商商談中，不排除用新的卡通再出發，台鐵局回應目前確實有跟2、3間廠商洽談中，原先的三麗鷗也包含在內，仍在討論階段，畢竟延長以後多了半年時間，可以更充分準備及討論。

台鐵Hello Kitty列車由太魯閣號進行彩繪，且僅有1列，目前每週五至週一，行駛東部幹線3列次。另外對於繼續推行是否會增加新的周邊或是班次及活動，台鐵局表示還在規劃中，有消息會對外公布。

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關鍵字：HelloKitty彩繪列車,台鐵,火車

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