「107年城市好旅宿」評比出爐！3縣市再度稱霸　業者：夠積極

▲「107年城市好旅宿」評比出爐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者曹悅華／台北報導

因應發展蓬勃的旅宿業家數快速成長，及維護消費者住宿安全與權益，交通部觀光局於今（108）年1月完成「107年城市好旅宿」評比，由台北市、嘉義縣、高雄市、台東縣政府及澎湖縣政府奪得，其中台北市、嘉義縣和高雄市等3縣市連續稱霸，對此有旅宿業者指出，應該是他們除了達到相關指標加上「夠積極」，才能繼續蟬聯這樣的殊榮！

觀光局表示，每年度的評比主要分為「消費者住宿安全及保障、未合法旅宿管理、合法旅宿管理、行銷輔導」等四面向，其中特別著重消費者住宿安全保障及未合法旅宿管理，並增設目標公共意外責任保險投保比例需達百分百，和針對非法旅宿業者適時揭露之特殊列等規定，以提升消費者住宿權益。

觀光局進一步指出，透過評比小組檢視各縣市旅宿業管理情形，各縣市對於旅館業及民宿管理績效均有提升，考核績效甲等以上共有14個直轄市、縣（市）政府，且公共意外責任保險投保已有17縣市達100％，並全部縣市政府均已落實於所屬官網揭露非法旅宿稽查情形，未來期望非法揭露更新頻率與方式可再精進，更貼近民眾使用習慣以利查詢。

▲台北市政府、嘉義縣政府、高雄市政府、台東縣政府及澎湖縣政府獲得特優。（圖／取自免費圖庫pixabay）

另外，觀光局透露未合法旅宿稽查面亦有創新作為，如自主性管理機制、透過網路搜查非法旅宿資訊、印製中、英、日、韓等四國語言之宣導和訪談表單，加強向外籍旅客宣導、善用Google Map克服非法稽查地址資訊不完整之困擾等，整體而言，各縣市於消費者住宿安全及保障、未合法旅宿管理稽查等工作皆有進步及改善，並要求考核績效未達甲等之縣市限期提出改善措施，後續將持續輔導及督促其改善，並藉由補助稽查經費、現場督導、法規研習、修法等措施協助其克服旅宿業管理上之困境，達到提升旅宿業品質，進而保障旅客權益及安全之目的。

對於評比結果，台灣好客協會理事長黃秀惠說，這是觀光局的評鑑工作，評鑑有他們的各項指標為指引，主要應該是針對縣市政府對飯店及民宿的管理績效做評鑑，她認為這3個縣市除了符合標準外，表現一定也比較積極，才能繼續特優。

本年度各地方政府評比等第如下：

1.特優－台北市政府、嘉義縣政府、高雄市政府、台東縣政府及澎湖縣政府。

2.優等－基隆市政府、新北市政府、桃園市政府、台中市政府及彰化縣政府。

3.甲等－新竹市政府、苗栗縣政府、嘉義市政府及台南市政府。