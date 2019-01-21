　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「107年城市好旅宿」評比出爐！3縣市再度稱霸　業者：夠積極

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲枕頭,棉被,房間,床單,飯店,床。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「107年城市好旅宿」評比出爐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者曹悅華／台北報導

因應發展蓬勃的旅宿業家數快速成長，及維護消費者住宿安全與權益，交通部觀光局於今（108）年1月完成「107年城市好旅宿」評比，由台北市、嘉義縣、高雄市、台東縣政府及澎湖縣政府奪得，其中台北市、嘉義縣和高雄市等3縣市連續稱霸，對此有旅宿業者指出，應該是他們除了達到相關指標加上「夠積極」，才能繼續蟬聯這樣的殊榮！

觀光局表示，每年度的評比主要分為「消費者住宿安全及保障、未合法旅宿管理、合法旅宿管理、行銷輔導」等四面向，其中特別著重消費者住宿安全保障及未合法旅宿管理，並增設目標公共意外責任保險投保比例需達百分百，和針對非法旅宿業者適時揭露之特殊列等規定，以提升消費者住宿權益。

觀光局進一步指出，透過評比小組檢視各縣市旅宿業管理情形，各縣市對於旅館業及民宿管理績效均有提升，考核績效甲等以上共有14個直轄市、縣（市）政府，且公共意外責任保險投保已有17縣市達100％，並全部縣市政府均已落實於所屬官網揭露非法旅宿稽查情形，未來期望非法揭露更新頻率與方式可再精進，更貼近民眾使用習慣以利查詢。

▲▼飯店,房間,枕頭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台北市政府、嘉義縣政府、高雄市政府、台東縣政府及澎湖縣政府獲得特優。（圖／取自免費圖庫pixabay）

另外，觀光局透露未合法旅宿稽查面亦有創新作為，如自主性管理機制、透過網路搜查非法旅宿資訊、印製中、英、日、韓等四國語言之宣導和訪談表單，加強向外籍旅客宣導、善用Google Map克服非法稽查地址資訊不完整之困擾等，整體而言，各縣市於消費者住宿安全及保障、未合法旅宿管理稽查等工作皆有進步及改善，並要求考核績效未達甲等之縣市限期提出改善措施，後續將持續輔導及督促其改善，並藉由補助稽查經費、現場督導、法規研習、修法等措施協助其克服旅宿業管理上之困境，達到提升旅宿業品質，進而保障旅客權益及安全之目的。

對於評比結果，台灣好客協會理事長黃秀惠說，這是觀光局的評鑑工作，評鑑有他們的各項指標為指引，主要應該是針對縣市政府對飯店及民宿的管理績效做評鑑，她認為這3個縣市除了符合標準外，表現一定也比較積極，才能繼續特優。

本年度各地方政府評比等第如下：

1.特優－台北市政府、嘉義縣政府、高雄市政府、台東縣政府及澎湖縣政府。

2.優等－基隆市政府、新北市政府、桃園市政府、台中市政府及彰化縣政府。

3.甲等－新竹市政府、苗栗縣政府、嘉義市政府及台南市政府。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
工作15年尾牙只有「1碗臭臭鍋」　網勸離職她秒拒絕
快訊／涉傷害罪嫌　蘆洲「肉圓爸」7萬元交保！
香港美麗華酒店10樓鋁窗砸落　24歲女遊客爆頭亡…男友嚇傻

關鍵字：城市好旅宿,旅宿業,國內旅遊,住宿,觀光局

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／列車底盤竄火旅客狂逃！台鐵還原「驚險10分鐘」：每年發生2次

再槓盧秀燕！「我是台灣交通部長」林佳龍曝要山手線按程序原因

影／幾乎沒位！高鐵春節「熱銷時段」公布　初四到初六爆滿到22點

影／抗議高層爽加35K薪「自己年終卻打8折」　華航地勤舉自身困境痛訴

影／入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有感」急凍　氣象局曝最低將探10度

影／6位數天價肉包！長榮機長沒吃完「飛上海又帶回」遭罰20萬：忘記丟

華航高層爽加3.5萬薪「基層年終卻變少」　工會號召1/21上街抗議

快訊／房子都在晃！嘉南地區發生規模3.8地震　最大震度嘉義3級

影／臉書3點再撇卡盧！林佳龍否認山手線「政治操作」：台灣優先

春節連假機場「炸了」！航班爆增加防豬瘟　林佳龍喊疏運佈重兵

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

可甜可鹽的金秘書！　 朴敏英《學貓叫》+劈腿熱舞超反差

台商爆偷渡回台親睹同伴帶肉乾　他為國自首：這是非洲豬瘟缺口

大貨車高架橋上「跨線道」迴轉！ 小黃急躲對向差1秒撞上...駕駛：X！

萌娃示範「韓國歐巴VS韓國瑜」 1秒掀髮變禿頭...姑：爸媽教的

兩年砸百萬！公主撂話「不給錢就封鎖」　友曝更殘酷真相：他還有救嗎

「107年城市好旅宿」評比出爐！3縣市再度稱霸　業者：夠積極

龍山寺街友扛走整袋舊衣！「只留1件外套」其他全分人　渺小心願神催淚

合歡山也飄雪！台14甲線翠峰至大禹嶺路段「5點預警性封閉」

高麗菜價崩跌！陳吉仲：28日公布「登記」政策　保障農民收入

工作15年！尾牙只有「1碗臭臭鍋」還自費　網勸離職她秒拒絕：打死不走

「快看樹懶X」下秒撞前車！員警一問...兒子全招了　1.9萬人笑噴：太荒謬XD

影／列車底盤竄火旅客狂逃！台鐵還原「驚險10分鐘」：每年發生2次

快訊／冷氣團急凍！氣象局發「低溫特報」　明晚嘉義以北探10℃

毛孩愛用前5名出爐！年貨一次買省千元　滿666元「抽東京雙人機票」

全球最長壽男性逝世　他111歲成全日本「最老男人」

書記官6000萬半價盜賣法拍屋　北檢偽造文書罪傳喚出庭

山難凍死前「離奇脫衣」　失溫3大幻覺...身體也會覺得熱

偶爾微奢侈犒賞自己！台北4間風格餐館　這次就跟姐妹約這吧

Ella：為什麼青蛙怕冷？　1歲勁寶淡定回「呱呱呱」網友全笑瘋

中職／味全龍復活選秀將奪走狀元籤　兄弟：以大局為重

兩年砸百萬！公主撂話「不給錢就封鎖」　友曝更殘酷真相：他還有救嗎

美公務員平均年薪揭密！FBI雇員115萬　TSA最慘僅55萬

認識1個月討金項鍊、過年想要紅包！　她被拒絕：你注定單身一輩子

高中木聯／高一無出賽機會轉學　鄭又維在中道站穩腳步

生活熱門新聞

姐婚後搬回家　妹崩潰：小孩出生..

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老..

專業開盒術！護理長笑：吃零食也..

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世..

求娶蔡依林拜月老！關公表情說話..

長榮空姐淚訴：每次回想都是傷害

養鳥房客屋內放飛　整間發霉混鳥..

喜宴甜點吃冰！他見「霸氣小美」..

和婆婆看《炮仔聲》！媳：被婆婆..

比基尼登山遭酸！山友挺：勾引的..

200kg禿頭老外逼空姐幫擦屎..

即／淡水娃娃機台驚現大陸豬肉製..

空服員遭乘客逼幫擦屁股　長榮回..

渣男抱女狂吻！目擊者PO文找正..

更多熱門

相關新聞

BBC、CNN將首度來朝聖台灣迪士尼

2019台灣燈會首度移師屏東，適逢燈會30周年，今年主燈首度不以生肖為主題，而是以東港鮪魚為主題打造高16公尺的「巨鮪來富」，並結合水舞秀、夜間遊湖。過去曾有外媒大讚台灣燈會是「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，今年也吸引超過10國外媒將組團來台採訪，其中BBC跟CNN更是首度來台朝聖。

暖冬遊南投　拿補助享優惠抽汽車

高雄冷泉引熱議　等採樣結果

出國注意！觀光局公布38家問題旅行社

200米深坑道「鼓山洞」　二戰遺址首曝光　

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／「比基尼登山客」找到了！　無生命跡象

扮裝混入gay圈！沒人發現她是女生

姐婚後搬回家　妹崩潰：小孩出生惡夢開始

從4飲食習慣曝個性...吃超快＝自私

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老闆娘

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了

專業開盒術！護理長笑：吃零食也職業病

2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！

G哥最後發文：決定睡中央山脈最高峰

拿走王寶強財產！馬蓉燦笑網驚：要出道嗎

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

自曝墜谷數米！比基尼G哥腿全血痕

求娶蔡依林拜月老！關公表情說話了

比基尼攻頂原因曝光！她4年換97套

更多

最夯影音

更多

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面