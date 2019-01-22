春節每台載快500人安啦！普悠瑪「開放站票」安全測試4項全過

▲普悠瑪開放站票後載重安全測試結果出爐，所有項目均合格。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

普悠瑪號每逢連假、末班車，為加強疏運都會開放販售120張無座站票，連同全載滿372人，可載客約500人，但安全性始終被認為有疑慮，台鐵局遂於日前做載重安全性測試，如今測試報告出爐，在「傾斜系統測試」、「軔機性能」、「彎道行駛」、「車速及加速度」上全數合格。

台鐵局說明，為解除各界疑慮，特於107年12月17日執行普悠瑪號全載372人再加上120人站票量的性能測試，實際裝載測試重量為35642kg（大於預估重量34320 Kg），測試項目包括「傾斜系統測試」、「軔機性能」、「彎道行駛」、「車速及加速度」，測試結果均合格。

此外，台鐵局補充，由ATP紀錄下載佐證，緊急制動距離、常用緊軔試驗及加速度性能，均符合規範規定；試運轉之TCMS畫面，顯示運轉狀態均正常無異常情形發生，傾斜系統於彎道行駛均能依要求角度執行實際傾斜動作，並全程錄影存參，目前普悠瑪載重測試結果已陳報交通部。

▲春節連假花東地區普悠瑪號於2月1日、2日、9日及10日共4天開放站票。（圖／記者屠惠剛攝）

台鐵局表示，普悠瑪號因疏運需要於花東線每天末班車及連續假期、暑假期間以有限度開放站票120人，加上定員數總人數492人遠低於滿載人數，且普悠瑪號委由第三人獨立公正（IV&V）執行驗證、認證及測試工作，經135項嚴謹檢驗出具安全證明，運轉安全性沒有問題，對於春節連假花東地區普悠瑪號於2月1日、2日、9日及10日共4天開放站票，民眾可以安心利用。