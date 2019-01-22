公路總局台南區春節疏運措施　民眾做好行前規劃免塞車

▲2019年春節連續假期，交通部公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所將協調各相關單位、地方警察及客運業者全力參與疏運工作，以帶給民眾優質的用路環境。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2019年春節連續假期自2月2日起至10日共9天，配合國人返鄉、出遊及走春等活動，交通部公路總局第五區養護工程處、嘉義區監理所將協調各相關單位、地方警察及客運業者全力參與疏運工作，以帶給民眾優質的用路環境。

為紓解台南地區春節車潮，連假期間「台17線139k~142K南鯤鯓（五王大橋~北門）路段」及「台86線17K-19K路段（歸仁交流道-台19線甲線路口）」可能出現車多情形，建議民眾注意即時路況行駛替代道路，或規劃搭乘大眾運輸，以提昇旅遊品質。

為維持道路通暢，春節期間原則停止施工，北門地區仍有「台17線五王大橋改善工程」工區封閉南下車道，以北上車道雙向通行。預估5-9日（初一至初五）該路段將湧現南鯤鯓代天府進香車潮，為避免會車不易，請大車改行台61線北門交流道轉台17線北上前往代天府廟前停車場，並由同路線駛離，避開五王大橋施工路段；另請駕駛小客車的民眾遵守現場管制，行經施工路段時請減速慢行、小心駕駛。

台61線西濱快速公路(台西-十份)路段可連接台78、台82及台84等快速公路，路網便捷舒適安全並兼具橫向聯繫性，沿途串聯眾多濱海遊憩景點，如鰲鼓、東石、北門、七股等地，並設置服務設施導引標誌，建議民眾於安排假期返鄉遊程中可行駛西濱快速公路。

籲請民眾做好行前規劃，多搭乘大眾運輸，避免因道路壅塞影響出遊好心情；提醒駕駛人勿疲勞駕駛、酒後駕車。可參考本處慢悠阿里山網站（https://alishan.thb.gov.tw）規劃阿里山行程；疏運措施、即時路況可至交通部公路總局網站（http://www.thb.gov.tw）、省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw）及幸福公路APP，或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。