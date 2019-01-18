過年出國注意！觀光局公布「38家問題旅行社」名單...竟然有它

▲觀光局公布38家問題旅行社名單，民眾想利用寒假、春節參加旅遊行程要多注意。（示意圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

寒假旅遊旺季將屆，為保障旅遊消費者權益，交通部觀光局今（18）依據發展觀光條例第43條公告107年6月29日至108年1月17日期間廢止旅行業執照、申請解散業者，共38家，提醒民眾睜大眼睛，避免開心放假卻敗興而歸，另外觀光局也強調，雖然名單中出現超眼熟的「台灣高鐵」，但該旅行社與台灣高鐵公司完全無關，特此澄清，希望民眾不要有所誤解。

觀光局先公布廢止旅行業執照8家業者：

1.安麒（台北市，經中華民國旅行業品質保障協會（品保協會）公告出會，未依規定補繳旅行業保證金）

2.天水（桃園市，經品保協會公告出會，未依規定補繳旅行業保證金）

3.樂果（嘉義市，經品保協會公告出會，未依規定補繳旅行業保證金）

4.哈比（桃園市，旅行業保證金經強制執行且解款在案，惟未依規定補繳旅行業保證金）

5.輝安（花蓮縣，暫停營業逾6個月，未依規定向本局報備）

6.七海國際（台北市，經台北市政府核准解散登記）

7.奇普（高雄市，經高雄市政府廢止公司登記）

8.台灣高鐵（新竹市，暫停營業逾6個月，未依規定向本局報備；與台灣高鐵公司無關）

▲觀光局提醒國人出外旅遊務必睜大眼睛，才能保障自己權益。（圖／路透社）

再來公布申請解散30家業者：

天祥（台北市）、長伸（台北市）、華龍（台北市）、太古行（台北市）、歐多俐國際（台北市）、蕃薯藤（台北市）、歐利（台北市）、大金（台北市）、鴻凱（台北市）、旺旺國際（台北市）、亞利安（台北市）、迪迪（台北市）、富華（台北市）、至品（台北市）、七寶（台北市）、維美（台北市）、交通天下（台北市）、知樂（新北市）、大米（新北市）、愛與善（桃園市）、仁和（台中市）、汎德國際（台中市）、伊達邵（南投縣）、國友（嘉義縣）、金曄（台南市）、聖得利（台南市）、全皇（台南市）、高鵬（台南市）、華豪（高雄市）、順欣（花蓮縣）。

觀光局提醒消費者，參團旅遊應選擇領有旅行業執照之合法旅行社簽訂旅遊契約較有保障，並應確認洽辦者及旅行業相關從業人員，另有關自行申請或經主管機關副知本局停業之旅行業名單，業公告於本局觀光行政資訊網→業務資訊→消保事項專區→旅行業→具法定公告事由之旅行業項下，務必睜大眼睛，保障自身權益。



▲桃園機場出國人潮。（示意圖／記者季相儒攝）