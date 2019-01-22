過年逛花博！2018交通攻略出爐　高公局曝一招避塞車

▲台中花博交通攻略。（圖／翻攝自2018台中世界花卉博覽會官網）

生活中心／綜合報導

交通部高速公路局表示，因應春節9天連假將近，民眾如果前往台中參觀2018台中世界花卉博覽會，國1大雅至后里雙向及國4后豐等路段，白天會有較長時段交通壅塞，建議用路人儘量利用國3或台61，避開國1台中都會區易壅塞路段。

高公局表示，台中市政府交通局於花博期間規劃之多層次交通接駁服務，包含「園區對外接駁」、「園區間接駁」、「園區內接駁」，並結合高鐵、臺鐵、國道、市區客運及接駁車等多元大眾運輸。高公局建議，民眾可優先選擇搭火車逛花博。

▲台中花博有很多打卡熱點。（圖／台中市政府提供，下同）

高公局說，台中市政府交通局已協調台鐵，在花博期間增加停靠后里車站對號列車，並加開山線、海線區間車，后里、豐原平均10分鐘一班車。除鐵路轉乘接駁車之外，交通局也規劃12條「園區對外接駁」路線，民眾可自行上網於2018台中世界花卉博覽會網站—交通指南中取得相關資訊。

另外，后里及后豐地區周邊停車位數量極為有限，預期車流龐大勢必壅塞。高公局表示，花博主辦單位在國4神岡交流道設有大型停車場，並備有班次密集之接駁車，建議民眾利用國3轉國4神岡交流道駛出至神岡停車場改搭接駁車，避免由國1后里或國4后豐交流道進出遇到壅塞。

▲春節期間，花博勢必湧入大量人潮。