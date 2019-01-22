中國駐溫哥華總領館：民眾赴加拿大應守法，避免落單

▲中國外交部曾呼籲民眾應謹慎前往加拿大。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

2019年春節假期即將來臨，中國駐溫哥華總領館19日發布旅遊注意事項，提醒民眾旅行期間隨時與親友保持聯繫，並且不要接觸、使用和攜帶大麻，雖然加拿大已實施「大麻合法化」政策，但是回國後被查出則等同在境內吸毒；另外也要遵守加拿大法律法規，如果「合法權益受到侵害時，應循正當途徑解決」，避免問題複雜化。

注意事項提到，民眾春節期間出國，跟團要選擇有口碑的旅行社，盡量避免脫隊單獨行動，勿隨身攜帶太多現金，嚴格遵守加拿大海關關於隨身攜帶物品種類和數量的規定；旅行期間隨時與親友保持聯繫，常報平安，遵守加拿大法律法規，不在公共場合大聲喧嘩、吵鬧，文明出行，對外展示中國公民的良好形象。

▼官方發布公民春節期間赴溫哥華及周邊地區旅遊注意事項。（圖／翻攝自中國駐溫哥華總領館官網）

第八項則指出，民眾如果攜帶、行李夾帶大麻入境時被中國海關查獲，無論數量多少，都不屬於「非法持有」，而是「走私」行為，屬刑事犯罪，將被追究刑事責任，加拿大聯邦法律亦規定攜帶大麻乘坐國際航班屬違法行為；公民若在加拿大登機回國前吸食大麻，即使沒有攜帶，下飛機時如被查出曾吸食大麻，等同於在國內吸毒，可根據不同情況適用《治安管理處罰法》和《戒毒條例》。

外界分析，中加之間發生孟晚舟事件後兩國關係陷入冰點，因此中國駐溫哥華總領館才在這敏感時刻發布注意公告。中國外交部先前宣達的旅遊提醒指出，中國公民結合自身情況，充分評估前往加拿大旅行的風險，「近期謹慎前往加拿大」，如遇緊急情況，應及時聯繫中國駐加使領館尋求協助。