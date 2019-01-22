省錢請爸媽出國！爸卻幫75K弟一家3口付全額...單親媽難過：我像傻瓜

▲爸爸在餐桌上邀弟弟一家出國，還要幫他們付所有的費用。（示意圖／pixabay，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

爸媽多少都會偏愛某個孩子，在台灣傳統重男輕女的觀念之下，這種情形更加明顯。一名女網友單親又沒有工作，每個月靠低收入戶的補助和男友支應才勉強過得去，但孝順的她卻很想帶爸媽出國，省吃儉用了好幾個月，結果爸爸竟然當著她的面說要請月收75K的弟弟一家人去，讓她心裡非常不是滋味。

女網友在臉書「爆怨公社」社團中發文，父母年紀大了，從來不曾到國外旅行，雖然自己的經濟狀況沒有很好，孝順的她還是計畫帶爸媽去泰國玩，「所以這幾個月我要很省，才能省出這筆錢，但覺得一輩子一次，難得兩老答應，只要他們開心就好。」

她規劃時也有問弟弟他們一家3口要不要一起去，但弟弟也沒有理她，沒想到晚上吃飯時，爸爸卻突然開口邀弟媳一起去，「去啦！一齊去，我請你們一家！」她也跟爸爸說，弟弟月收入75K，「要去他自己會有錢不用你請啦，我問了他也沒說要去阿。」結果爸爸卻說，「因為他沒錢阿要還貸款。」讓她心情很複雜。

▲她省錢要請爸媽出國，爸爸卻幫弟弟一家付全部費用。（圖／翻攝自爆怨公社）

女網友難過地說，自己要照顧小孩沒辦法上班，每個月都靠低收補助和男友支應的一些家用，雖然省吃儉用很辛苦，還是想孝順爸媽帶他們出國，「可能出完這次國以後我要窮好一陣子我都沒關係，但我弟自己有收入，我問了他也沒有要去的意思，但我爸竟然說要全包他們一家的旅行費用，我真的....真的很難過......憑什麼呢？」

網友們看到貼文後也好心疼她，紛紛留言安慰她，「既然如此就他們去就好了，樓主省下來以後帶自己小孩去」、「傻了啊！是我就直接說我帶你去，你請別人去，那我是笨蛋嗎」、「拍拍！感受真的不太好」、「父母都是這樣的，久了就懶得爭也不想付出了」、「這樣就算出國心情也全毀了，辛苦了」。

原PO看了網友們的留言無奈地說，「這次真的很心寒...感覺自己像個傻瓜」，但因為網友的安慰，她心情也好一些了，也會採納網友的建議把話說開，「我應該會跟媽媽私下談一下…如果結果還是這樣，那他們的費用我會照出，只是我不會去了....他們高興就好。」