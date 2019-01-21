龍山寺街友扛走整袋舊衣！「只留1件外套」其他全分人　渺小心願神催淚

▲最近有冷氣團來襲，原PO送舊衣給街友。（示意圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

隨著農曆春節連假腳步逼近，民眾也開始動手大掃除。一名男網友在《Dcard》貼文「一袋舊衣服」，表示家中清出許多舊衣服，因為穿不到就想捐出去，他本來打算直接丟到舊衣回收箱，剛好看到消息說最近有冷氣團，又想到常有街友天冷猝死路邊，乾脆直接整袋提到龍山寺廣場要分街友。

原PO說，他本來打算一件一件發完，但怕傷到一些人的自尊心，放太顯眼的地方又擔心有人想搶、起衝突，就在袋子上面寫字條「覺得冷可以拿」，然後把衣服放在角落，「我提過去的時候就發現有一位街友一直在注意我，在我把衣服放下之後沒走多遠就看到他走了過去，然後把整袋衣服給提走了」。

正當原PO感到懊惱的時候，發現原來那位街友並不是要獨佔衣服，而是把衣服一件件拿出來，評估過後拿去分給年紀較大、行動不便跟衣物較少的人，「他自己只留了一件外套，還有一條毛毯給他的狗狗（狗狗看起來年紀滿大的）」。

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▲街友將衣服先分給附近需要的人。（示意圖／記者季相儒攝）

後來街友看到原PO還沒離開，就走過來和他聊一下，「大致上是說很感謝，因為舊衣回收箱的衣服他們幾乎拿不到，然後解釋他會分發是因為那些人因為年齡疾病等因素，通常都搶不到人家送的資源，所以他才會幫忙」。

原PO透露，他在離開前問對方有沒有需要幫忙的地方，街友只問「能不能幫我買一包狗糧？」說狗狗跟了10幾年都沒離開，怕也沒剩下多少生命了，「希望剩下的日子能盡量讓牠有得吃」；街友也很堅持只要飼料就好，其他的不用，於是原PO便舉手之勞買了狗糧，「看他很開心倒飼料給狗狗吃，心裡覺得很暖」。

最後他也在文中直說，對這件事他感到很訝異，「我一直以為在這種糟糕的生活條件下還能為他人著想的人根本不存在，感謝這位街友打破了我的思維」。原PO直呼，如果有人有用不到的舊衣物也可以捐出，不論是直接給街友、丟舊衣回收箱或送動物之家，「這些對我們來說當作垃圾丟棄的東西很可能就是他們度過寒冬的救命稻草」。

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