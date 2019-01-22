賣車包檯半年燒60萬「手都沒牽到」　痴心送貨員愛上絕情酒店妹

▲黃男控告酒店利用酒店妹詐騙60萬元，但檢察官認為只是消費糾紛。（酒店小姐示意圖與當事人無關／記者張一中攝）

突發中心／台北報導

台北市黃姓送貨員愛上酒店小姐「鼻鼻」，相信可和鼻鼻修成正果，賣車包檯，甚至直接把鼻鼻買出場，半年花了60萬元，鼻鼻卻突然轉店離職，懷疑自己遇上「剝皮酒店」被酒店老闆和經理利用鼻鼻騙錢，控告2人涉嫌詐欺，但台北地檢署調查認為，酒店並沒有用不實名目訛詐，兩度處分不起訴。

2016年間，在外商公司擔任送貨員的黃男接到LINE好友邀請，因此和一名自稱鼻鼻的女子相談甚歡，鼻鼻說自己在酒店上班，有業績壓力，黃男立刻前往捧場，即使發現眼前的鼻鼻和LINE的大頭照不同人，仍一見傾心。

之後黃男多次前往消費，包檯和鼻鼻聊天，甚至賣車拿了35萬元去幫鼻鼻做業績，買鼻鼻出場，連鼻鼻被別桌客人包檯，黃男也甘願不要其他小姐，自己點了奶茶在空包廂枯坐等候，半年總共花了近60萬元，但最多和鼻鼻一起看過電影，連手都沒牽到。

直到後來黃男和鼻鼻吵架，鼻鼻突然離職消失，此時新聞剛好報導剝皮酒店消息，黃男懷疑自己被剝皮，但又相信鼻鼻是真心的，認為都是酒店老闆和經理，利用鼻鼻在騙錢，因此提告。

但檢察官認為，黃男和酒店經理等人的LINE對話看起來都很普通，雖然用作業績為由，要求黃男消費，但都沒有灌加什麼不實名目要黃男付錢，認為全案應屬民事消費糾紛，兩度處分不起訴酒店老闆和經理。