酒駕遇臨檢「秒爬後座」　他栽贓無照女友：車是她開的

▲遇到這種情況，你會放生男友？（圖／翻攝自PAKUTASO）

生活中心／綜合報導

「男友酒駕被抓卻推給我」！一名女網友表示，某天約半夜三點左右，喝酒的男友開車載她出門，遇到警察臨檢，立刻把錯推到她身上，「車是她開的，她沒有駕照」。事情曝光後讓大批網友直呼傻眼，「可以分手了」、「不能心軟！心軟你就輸了」、「因為這件事可以說他是垃圾了」。

原PO在《dcard》還原經過，事發時間約半夜三點，她要去參加畢業專題討論會議，不久前和家人在家喝酒的男友載他出門，途中遇到警察臨檢，身為志願軍人的男友被攔下後立刻跳後座，還要她爬去駕駛座、向警察稱車是她開的。

原PO表示她當下傻住，沒遇過這樣狀況，也沒有駕照，所以坐在副駕駛座沒動坐，警察很快走過來，發現駕駛座空無一人就問「車是誰開的」，男友回答超快「是她開的，她沒駕照」，不過警察不信「攔車明明看到男生開車，怎麼一轉彎就變女生」。

▲原PO還原事情經過。（圖／翻攝自dcard）

原PO表示，警察接著和男友說「確定要把責任推給女朋友？」如果車不是她開的，會變成做偽證，但男友依然堅持「是我女朋友開的」，警察不信，把男友抓出來酒測結果超標，最後被請去派出所，「現在心情很複雜，不知道該用什麼心情面對男友」。

原PO最後補充，她知道男友喝酒，但對方說「酒退了」，也過一段時間，才會同意開車，「我應該堅持不讓他開車」。看完這則貼文，網友紛紛表示，「這種的你還要」、「這種事情都可以推卸給你了，下次遇到更大的問題會不會也推給你」、「天啊！！這麼沒有肩膀、敢做不敢當的廢物，你要跟他和好」、「酒駕就給我去跳海，不要出來害人」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。