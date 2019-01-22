「沒權沒勢」隨時會猝死！仁醫堅持10天內手術...他淚謝：撿回我的小命

▲他在榮總遇到林彥璋醫生，幸運撿回一命。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

在生命前面每個人都應該是平等的。一名網友在臉書上發了一篇感謝文，他看醫生時檢查出嚴重的心律不整，需要立刻檢查動手術，否則隨時有可能猝死，當時心臟核磁共振的檢查已經排到1月底，但榮總的林彥璋醫師排除萬難讓他在10天內就排檢查，讓他感激地說，謝謝醫生救了他這個沒權沒勢的人一命。

這名網友在臉書「爆廢公社二館」社團中貼文，他這一年來身體各處不明原因到處疼痛，看了許多醫生都沒有解答，直到在榮總遇到林彥璋醫師，發現他有嚴重的心律不整，醫生告訴他，「你知道你嚴重到隨時會猝死嗎，你這應該需要電燒治療」，也請護士立刻幫他安排心臟核磁共振檢查。

結果護士一查發現，最快要到1/30才能排得到檢查，但醫生卻說，「這病人沒辦法等那麼久，先生我跟你說，我想辦法幫你排最快速度做檢查，你先吃藥回家等檢查住院電話。」

結果他不到10天就排到檢查，也順利住院動手術，他感動地說，「謝謝林醫師對於我們這種沒權沒勢的平民百姓，抱著醫者仁心的處事救人，謝謝榮總林彥璋醫生救了我一命。」

最後原po也提醒大家，如果有不明原因、不定位置、不定時間的疼痛，看了肝膽腸胃科都說沒有問題，一定要趕快看心臟科檢查，「還好我這一年上天還沒要收我」。

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