浩鼎案「不要為了上訴而上訴」　檢察總長：要勇於面對冤錯案

▲檢察總長江惠民親自召開2次專案會議後，決定不對浩鼎無罪案上訴。（圖／記者蘇位榮攝）

記者劉昌松／台北報導

曾撼動中研院以及台灣生技產業的浩鼎案，中研院前院長翁啟惠被控涉嫌貪污罪，歷經2年多偵審，一審獲判無罪後，最高檢察署檢察總長江惠民兩度召集高檢署、士林地檢署檢察官舉行專案會議，最後認為「不要為了上訴而上訴」，檢視全案卷證，很難獲得改判的機會，因此決定不上訴。

士林地檢署襄閱主任檢察官邱智宏表示，檢察總長江惠民上任時就在2018年5月8日說過，如果起訴案件被法院判無罪，要自己先檢視卷證，勇於面對冤錯案，「不要為了上訴而上訴。」

而浩鼎案經士檢內部4次開會，再由總長親自召集一、二、三審相關檢察官開了2次會後，認為浩鼎案偵查時的證人未經交互詰問，等到起訴後，證人已經在公開法庭上交互詰問，未來二審再傳喚已出庭的機會不大，且相關事證也已經攤開來接受檢視，若再上訴也難獲得改判機會。

士林地檢署2017年起訴翁啟惠，涉嫌收受浩鼎生技董事長張念慈行賄3000張股票，無償提供中研院的醣分子研究技術成果給浩鼎，士林地院一審在2018年12月28以證據不足為由，判翁、張都無罪，全案在2019年1月21日，檢方決定不上訴後確定。