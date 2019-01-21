快訊／「比基尼登山客」找到了！　已經無生命跡象

地方中心／台中報導

知名「比基尼登山客」吳姓女子Gigi日前到南投獨攀，原預計24日下山，19日卻因失足墜谷，下半身無法動彈，撥打衛星電話向友人求援。南投縣消防局20日採陸空救援，由於天候不佳，空勤直升機3次折返，改由地面搜救隊入山搜救；21日中午傳出消息，終於找到吳女本人，但不幸的是已經無生命跡象。

南投消防局第三大隊長林正宜表示，12時10分確認吳女已經無生命跡象，由於山區天氣不佳，先將她帶到空曠處安置，待氣候穩定後會申請直昇機吊掛下山。他說，「目前山上氣溫只有2度左右，是下著雨、氣象是不好的，因為氣候不佳，現在搜救人員先把吳女做妥適安置，移到空曠處，待氣象穩定申請直升機吊掛下山。」

▲「比基尼登山客」墜谷，21日中午發現時已經無生命跡象。（圖／南投消防局提供）



吳女（36歲）家住台北，綽號G哥，平時熱愛登山，並會在攻頂後卸下一身裝備，換上性感比基尼拍照留念，因此被譽為是「比基尼登山客」，同時社群網站中也有創立、經營粉專，在登山界小有名氣，4年來至少已經換過97套。

吳女11日獨自從南投縣東浦入山，原本計畫13天走過八通關、盆駒山、無雙社，並預計於24日自郡大林道下山，沒想到在接近行程尾聲的時候墜落20公尺深的山谷，由於下半身動彈不得，上半身也受了傷，趕緊打電話向楊姓好友求救，再通過對方向南投縣消防局報案。

▲綽號G哥的吳姓女子常穿比基尼登頂拍照。（圖／地方中心翻攝）

▲吳女非第一次墜谷。（圖／翻攝臉書）



不過，這其實不是吳女第一次失足落崖，3週前她還PO文自曝，12月到山中縱走25天，不小心在一處斷崖失足滑落數公尺，腿上滿是血痕、瘀青，「我真的算撿回一命，朋友看到我滑落的地方，被卡、卡後再重裝爬回安全的路，爬的時候真的很希望突然天降奇兵解救我，沒抓踏好真的就會重摔落，衛星電話打出去哭10分鐘不是哭假的！」

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