社會 社會焦點 保障人權

「刻私章冒簽名」過門檻...罷免王美惠提議書涉偽造　11人起訴

▲嘉義地檢署對涉案10人提起公訴。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義地檢署偵辦嘉義市立法委員罷免提議書偽造案偵結，起訴11人。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義地檢署偵辦嘉義市立委王美惠罷免提議書偽造案偵結，查出國民黨嘉義市黨部多名幹部，涉嫌盜用黨員個資、偽造簽名，製作假提議書送交中選會，成功跨過連署門檻。檢方依行使偽造私文書及非法利用個人資料等罪，起訴張嘉銘等11人，另有2名志工獲緩起訴，分別須繳納5萬元。

檢方指出，張嘉銘（時任國民黨嘉義市黨部書記長）與副主委李中元、總幹事閻兆順、蔡尚甫、張任重、許湘軍，以及東、西區執行長鍾明錡、吳育婷，另包括會計黃昭雯、司機劉宸瑋與退休幹部劉曉音等人，為反制公民團體發動的罷免行動，竟於今年1月刻印「陳志全」私章，並登入黨內組織系統下載選區黨員名冊。眾人於1月24日開會分工，將私章、名冊與空白表格交由幹部填寫，再於春節期間冒用黨員身分，偽造簽名或蓋章。

不知情的領銜人陳志全，於2月13日將共2505份提議書送交中選會，其中2159份達門檻數。檢方強調，罷免提議名冊並非單純私人文件，而是攸關人民是否能行使憲法保障的選舉與罷免權，行為已嚴重侵害民主制度與社會信任，未來將持續秉持中立原則查辦，維護選風與民主價值。

25歲替代役被丟包路邊...車輾過慘死　是頂大雙學位資優生

